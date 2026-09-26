ASTROLOGIA

Temporada de Libra vira o jogo para 4 signos, que podem viver semanas muito mais felizes; veja se o seu está na lista

A temporada segue até 23 de outubro e favorece relações, vida social, novas experiências e escolhas importantes para esses signos

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 07:00

Signo e felicidade Crédito: Imagem gerada por IA

A temporada de Libra já está em andamento. O Sol entrou no signo em 22 de setembro, às 21h05, marcando também o Equinócio de Primavera no Brasil. Essa fase segue até 23 de outubro, às 06h38, quando o Sol entra em Escorpião.

Depois de um período mais voltado à organização e às responsabilidades, Libra traz uma atmosfera mais sociável e aberta para trocas. Amor, amizades, contatos, acordos e novas experiências ganham importância, e quatro signos podem sentir esse movimento de maneira especialmente positiva. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Gêmeos tende a se sentir mais à vontade durante a temporada de Libra. As próximas semanas favorecem encontros, conversas, diversão e uma vida social mais movimentada, fazendo com que você saia um pouco da rotina e volte a aproveitar mais as coisas simples.

Amizades podem ganhar espaço e novos contatos também podem surgir de maneira espontânea. Para quem está interessado em alguém, existe ainda mais disposição para viver momentos leves e deixar o romance acontecer sem tanta cobrança.

A comunicação será uma das suas principais ferramentas nesse período. Conversas que começam de maneira casual podem render novas conexões e até abrir portas que você não estava procurando.

Dica cósmica: aceite mais convites e não subestime uma conversa despretensiosa. Uma boa conexão pode começar de onde você menos espera.

Decoração que é a cara de Gêmeos 1 de 10

Leão

Leão pode aproveitar uma temporada especialmente movimentada no campo social. Você tende a ficar mais disposto a circular, reencontrar pessoas e explorar lugares próximos que normalmente acabam ficando de lado na correria.

Também pode surgir vontade de aprender alguma coisa nova ou simplesmente mudar os ares. Uma conversa com alguém próximo pode trazer uma informação importante e ajudar você a enxergar uma situação de outra maneira.

Nas próximas semanas, quanto mais você se permitir trocar experiências, maiores são as chances de descobrir oportunidades interessantes. Sua presença também pode chamar mais atenção, especialmente quando você se coloca de maneira espontânea.

Dica cósmica: saia um pouco do roteiro habitual. Uma mudança simples na rotina pode levar você a pessoas e experiências que valem a pena.

Decoração que é a cara de Leão 1 de 10

Libra

A temporada de Libra coloca você naturalmente no centro das atenções. Desde a entrada do Sol no seu signo, em 22 de setembro, você pode sentir mais facilidade para olhar para si mesmo, entender o que deseja e perceber quais escolhas realmente combinam com a vida que quer construir.

Você também pode sentir mais vontade de cuidar da aparência, mudar alguns hábitos ou simplesmente recuperar o prazer de fazer coisas por você. É um bom momento para rever prioridades e se perguntar o que merece sua energia daqui para frente.

As amizades também ganham importância. Reencontros, novos contatos e conversas podem aproximar você de pessoas que compartilham interesses e objetivos semelhantes.

Dica cósmica: não tenha medo de se colocar em primeiro lugar de vez em quando. Cuidar das próprias necessidades também ajuda a construir relações mais equilibradas.

Decoração que é a cara de Libra 1 de 10

Aquário

Aquário entra em uma fase que pode ampliar seus horizontes. A temporada de Libra favorece viagens, estudos, novas experiências e tudo aquilo que permite sair da rotina e enxergar a vida por uma perspectiva diferente.

Pode surgir vontade de planejar uma viagem, retomar um curso, aprender alguma coisa ou simplesmente conhecer pessoas com visões diferentes das suas. Essas experiências podem trazer inspiração e até mudar planos que pareciam definidos.

Parcerias também ganham força. Uma pessoa próxima, seja na vida pessoal ou profissional, pode ajudar você a enxergar uma oportunidade que sozinho talvez não percebesse.

Dica cósmica: não fique preso ao que você já conhece. Quanto mais disposto estiver a experimentar e aprender, mais possibilidades podem aparecer.