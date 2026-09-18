'Tenho contato de dez amantes': filho faz novas acusações contra Latino e chama cantor de 'sem-vergonha'

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Giuliana Mancini
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 09:15
Latino voltou a ser alvo de acusações feitas pelo próprio filho. Guilherme Namentti, de 27 anos, publicou um vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira (17) em que afirmou ter sido denunciado pelo cantor à polícia depois de uma recaída no vício em álcool. Durante o desabafo, ele também fez novas acusações contra o pai e disse ter os contatos de dez mulheres que seriam amantes do artista. Vale lembrar que Latino se separou recentemente de Raffa Rarbbie em meio a acusações de agressão.
"Esse cara chamou a polícia para mim porque eu tive uma recaída. Bebi, sim, caí e machuquei minha cabeça. Mas família é isso? Cansei de salvar esse cara. Minha ex-madrasta teve um livramento de sair da vida desse cara. Tenho o contato de dez amantes do meu pai. Dez. Isso é ser homem ou ser um sem-vergonha?", afirmou.
Latino é pai de 10 filhos, todos de mães diferentes; conheça
Guilherme também contou que Latino estaria tentando tirá-lo da casa onde vive e que teria mandado retirar suas chaves. Em meio ao desabafo, o rapaz disse estar revoltado com a situação e afirmou que pode deixar o Rio de Janeiro. Ele relembrou que conheceu o pai apenas aos 20 anos e falou que o cantor só o registrou como filho anos depois.
"Você é um safado e sem-vergonha. Hoje dou valor aos meus pais adotivos (...) Eu passei mal e quem me socorreu foram os vizinhos. Sei que errei, mas ele mandou chamar a polícia e me trancou aqui. Agora tenho que ser morador de rua? Vou embora daqui do Rio de Janeiro", declarou.
O filho de Latino ainda afirmou que é responsável por cuidar da avó e questionou como ela ficará caso ele deixe a cidade. "Eu cuido da minha avó, quero ver pagar uma cuidadora e se vai cuidar como eu". Guilherme também disse que trabalha desde os 14 anos e que atualmente faz acompanhamento no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), com atendimento de psiquiatra e psicólogo, para tratar o vício em álcool.
Raffa Rarbbie acusa Latino de agressão
Filho já fez outras acusações contra Latino
Essa não é a primeira vez que Guilherme Namentti expõe publicamente problemas na relação com o pai. Em maio de 2025, ele chamou Latino de "P. Diddy brasileiro" e afirmou que teria informações armazenadas no celular capazes de sustentar as acusações que fazia contra o cantor.
"As pessoas vão ver quem é o Latino. Esse merda desse Latino. Ele é o Puff Daddy brasileiro, e eu vou provar. Eles nem sabem as coisas que eu tenho no celular contra ele", disse na ocasião. "E ele usou a minha mãe, que é mais covarde, que me abandonou quando criança, e ainda forneceu coisas para o próprio pai", completou.
Na mesma época, Guilherme também afirmou que considerava a convivência com o pai "desumana" e acusou o cantor de manipulação e traição. Segundo ele, Latino ainda teria uma relação extraconjugal.
"Todo mundo acha que meu pai é um mocinho. Eu morei com ele e vi o que acontece dentro de casa. São coisas desumanas. Me forçou mentir várias vezes. Manipulador, mentiroso, traidor. Todo mundo já conhece a fama dele", afirmou.
Guilherme também alegou que o pai passou a ajudá-lo financeiramente somente durante um curto período e disse que nunca teria recebido pensão.
"A respeito das alegações de pagamento de pensão, ele nunca pagou. Começou a me dar dinheiro faz uns seis meses, e usa disso pra me humilhar. Sempre me mantém bloqueado nas redes sociais", declarou na época.
Relação entre pai e filho é marcada por conflitos
Em outro relato, Guilherme disse que chegou a conhecer Latino apenas aos 20 anos e afirmou que o cantor não teria feito seu registro como filho anteriormente. Ele também contou que viveu períodos de dificuldades financeiras e afirmou, na época, que chegou a dormir na frente da oficina onde trabalhava.
"Não sou esse vagabundo que meu pai está pintando, esse monstro. Estou aqui no meu trabalho, numa oficina, atualmente durmo na frente do trabalho porque ainda não tenho condição de alugar um lugar. Estou morando aqui, foi uma escolha minha, assumo, mas estou trabalhando. E o problema é essa difamação do meu pai, o desdenho, as humilhações, a arrogância, que fez com que eu não quisesse conviver com ele. Eu não queria ter razão, queria que meu pai tivesse amor por mim", disse na ocasião.