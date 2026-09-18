TRETA FAMILIAR

'Tenho contato de dez amantes': filho faz novas acusações contra Latino e chama cantor de 'sem-vergonha'

Guilherme Namentti afirmou que o pai chamou a polícia após uma recaída no vício em álcool e disse que pode deixar o Rio de Janeiro

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 09:15

Guilherme Rocha, filho de Latino Crédito: Reprodução

Latino voltou a ser alvo de acusações feitas pelo próprio filho. Guilherme Namentti, de 27 anos, publicou um vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira (17) em que afirmou ter sido denunciado pelo cantor à polícia depois de uma recaída no vício em álcool. Durante o desabafo, ele também fez novas acusações contra o pai e disse ter os contatos de dez mulheres que seriam amantes do artista. Vale lembrar que Latino se separou recentemente de Raffa Rarbbie em meio a acusações de agressão.

"Esse cara chamou a polícia para mim porque eu tive uma recaída. Bebi, sim, caí e machuquei minha cabeça. Mas família é isso? Cansei de salvar esse cara. Minha ex-madrasta teve um livramento de sair da vida desse cara. Tenho o contato de dez amantes do meu pai. Dez. Isso é ser homem ou ser um sem-vergonha?", afirmou.

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Guilherme também contou que Latino estaria tentando tirá-lo da casa onde vive e que teria mandado retirar suas chaves. Em meio ao desabafo, o rapaz disse estar revoltado com a situação e afirmou que pode deixar o Rio de Janeiro. Ele relembrou que conheceu o pai apenas aos 20 anos e falou que o cantor só o registrou como filho anos depois.

"Você é um safado e sem-vergonha. Hoje dou valor aos meus pais adotivos (...) Eu passei mal e quem me socorreu foram os vizinhos. Sei que errei, mas ele mandou chamar a polícia e me trancou aqui. Agora tenho que ser morador de rua? Vou embora daqui do Rio de Janeiro", declarou.

O filho de Latino ainda afirmou que é responsável por cuidar da avó e questionou como ela ficará caso ele deixe a cidade. "Eu cuido da minha avó, quero ver pagar uma cuidadora e se vai cuidar como eu". Guilherme também disse que trabalha desde os 14 anos e que atualmente faz acompanhamento no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), com atendimento de psiquiatra e psicólogo, para tratar o vício em álcool.

Raffa Rarbbie acusa Latino de agressão 1 de 4

Filho já fez outras acusações contra Latino

Essa não é a primeira vez que Guilherme Namentti expõe publicamente problemas na relação com o pai. Em maio de 2025, ele chamou Latino de "P. Diddy brasileiro" e afirmou que teria informações armazenadas no celular capazes de sustentar as acusações que fazia contra o cantor.

"As pessoas vão ver quem é o Latino. Esse merda desse Latino. Ele é o Puff Daddy brasileiro, e eu vou provar. Eles nem sabem as coisas que eu tenho no celular contra ele", disse na ocasião. "E ele usou a minha mãe, que é mais covarde, que me abandonou quando criança, e ainda forneceu coisas para o próprio pai", completou.

Na mesma época, Guilherme também afirmou que considerava a convivência com o pai "desumana" e acusou o cantor de manipulação e traição. Segundo ele, Latino ainda teria uma relação extraconjugal.

"Todo mundo acha que meu pai é um mocinho. Eu morei com ele e vi o que acontece dentro de casa. São coisas desumanas. Me forçou mentir várias vezes. Manipulador, mentiroso, traidor. Todo mundo já conhece a fama dele", afirmou.

Guilherme também alegou que o pai passou a ajudá-lo financeiramente somente durante um curto período e disse que nunca teria recebido pensão.

"A respeito das alegações de pagamento de pensão, ele nunca pagou. Começou a me dar dinheiro faz uns seis meses, e usa disso pra me humilhar. Sempre me mantém bloqueado nas redes sociais", declarou na época.

Relação entre pai e filho é marcada por conflitos

Em outro relato, Guilherme disse que chegou a conhecer Latino apenas aos 20 anos e afirmou que o cantor não teria feito seu registro como filho anteriormente. Ele também contou que viveu períodos de dificuldades financeiras e afirmou, na época, que chegou a dormir na frente da oficina onde trabalhava.