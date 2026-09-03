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'Tenho uma vida confortável': Ator explica por que decidiu morar em um ônibus na Chapada e dá detalhes sobre a vida 'no meio do mato'

Angel Ferreira transformou um ônibus em casa e conta como é viver no meio da natureza em Goiás

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 09:10

O ator Angel Ferreira Crédito: Reprodução/Instagram

A decisão de deixar a vida na cidade para passar temporadas em um ônibus no meio da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, despertou a curiosidade nas redes sociais sobre a rotina de Angel Ferreira. Conhecido por trabalhos em novelas como Babilônia e O Outro Lado do Paraíso, o ator transformou um veículo em moradia e diz que a escolha está diretamente ligada à forma como enxerga a vida e a própria arte.

Em entrevista à Quem, Angel esclareceu a história depois de ter viralizado com a informação de que viveria em um ônibus sem energia e saneamento. Segundo ele, a realidade é bem diferente da imagem que acabou circulando.

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"Algumas coisas se distorcem nesse caminho. Não moro sem energia, eu tenho placa solar e tenho conforto ali. Também tenho saneamento. Não é um saneamento ligado à rede municipal, mas eu tenho um biodigestor ligado a uma fossa de bananeira", explicou.

"Tenho uma vida confortável. Eu quero o melhor da vida e não quero viver uma vida de privação ou escassez. Está tudo lindo. Não estou perdido no meio do mato", afirmou.

Para Angel, morar em um ônibus é também uma forma de colocar em prática valores ligados à sustentabilidade e à maneira como pretende se relacionar com o mundo. "Minha vida também é um trabalho. Minha vida também é uma expressão da minha arte. Morar no meio do mato é parte daquilo que eu acredito que é fundamental para um artista hoje em dia. Morar num ônibus é pegar uma sucata e reciclá-la. Isso é um ato político, isso é uma afirmação daquilo que eu sou e da arte que eu faço", disse.

A rotina na Chapada, porém, não significa que o ator tenha abandonado a carreira ou passado a viver isolado. Angel contou que circula entre diferentes cidades e continua trabalhando com cinema, teatro, televisão e outros projetos artísticos.

"Eu fui a Gramado lançar um filme e as pessoas que me encontravam falavam: “Você não é o menino que mora no meio do mato?”. Eu sou um artista. Posso estar em Berlim, posso estar na Ásia, posso estar em São Paulo, no Rio de Janeiro, fazer uma novela, uma série, um filme, voltar para lá [Chapada] e cuidar da minha casa de cultura. Eu circulo. Para mim, isso é parte do estar no mundo", afirmou.

Além da própria casa, Angel mantém na região a Casa Candeia de Cultura, projeto criado por ele para promover atividades culturais e ampliar o acesso ao teatro no interior de Goiás. O espaço recebe espetáculos e shows, além de oferecer aulas de teatro para jovens da comunidade.

"Estou contribuindo com a cultura que já existe localmente, não estou inventando a roda, mas lá é interior do interior, do interior, então o acesso é mais difícil", explicou.