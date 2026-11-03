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Téo José resgata fala polêmica de William Bonner e alfineta jornalista: 'Será que ele viu?'

Narrador ironizou o ex-apresentador do Jornal Nacional após a Globo deixar o GP do México fora da TV aberta

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 12:08

Téo José e William Bonner
Téo José e William Bonner Crédito: Reprodução

O narrador Téo José aproveitou a repercussão da decisão da Fórmula 1 para provocar William Bonner nas redes sociais. Nesta terça-feira (3), o jornalista relembrou uma declaração do ex-apresentador do Jornal Nacional sobre o esporte e questionou se ele havia acompanhado a conquista de Andrea Kimi Antonelli.

O italiano se tornou o mais jovem campeão da história da F1 ao subir ao pódio do GP do México, disputado no domingo (1), no Autódromo Hermanos Rodríguez. Com o terceiro lugar, o piloto da Mercedes bateu o recorde ao conquistar o título mundial com apenas 20 anos, superando os 23 que Sebastian Vettel tinha em 2010.

William Bonner faz tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos

William Bonner faz tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos por Reprodução/Instagram
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Bia Bonemer postou uma foto rara ao lado da mãe, Fátima Bernardes por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Natal dos Famosos 2025: Fatima Bernardes, Túlio Gadelha e família por Reprodução/Redes Sociais
Bia Bonemer se fantasia dos pais, Fátima Bernardes e William Bonner, ao lado do namorado por Reprodução/Instagram
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem trajetórias próprias por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
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William Bonner faz tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos por Reprodução/Instagram

"Acordei lembrando daquele ótimo apresentador que do nada meteu a boca na Fórmula 1 na Band… será que ele viu o título do Antonelli ao vivo?", escreveu Téo no X (antigo Twitter).

A mensagem faz referência a um episódio ocorrido em 2025, quando Bonner comentou o retorno da Fórmula 1 à programação da Globo durante o Upfront, evento em que a emissora apresenta novidades de sua programação ao mercado publicitário.

Alfinetada de Téo José
Alfinetada de Téo José Crédito: Reprodução

Na ocasião, o jornalista fez uma observação sobre o período em que a principal categoria do automobilismo ficou fora da programação da Globo. "E vocês sabem o que é Fórmula 1 ainda, né? Porque saiu da Globo… Fórmula 1 é um esporte interessante", declarou.

A fala foi interpretada como uma provocação à Band, que transmitiu as corridas durante o período em que a categoria esteve fora da emissora carioca. Téo José, que integrava a equipe responsável pelas transmissões no canal paulista, voltou a tocar no assunto agora, em tom de ironia.

Por que a Globo não transmitiu a corrida na TV aberta?

A provocação também ocorreu em meio à repercussão da ausência do GP do México na programação aberta da Globo. No domingo (1º) à tarde, a emissora exibiu o confronto entre Palmeiras e Vasco, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, disputado às 16h e vencido pelo time paulista por 1x0.

Já o GP do México estava marcado para o mesmo dia, às 17h (horário de Brasília). Com a coincidência de horários, a transmissão da Fórmula 1 ficou restrita ao SporTV3.

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