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Téo José resgata fala polêmica de William Bonner e alfineta jornalista: 'Será que ele viu?'

Narrador ironizou o ex-apresentador do Jornal Nacional após a Globo deixar o GP do México fora da TV aberta

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 12:08

Téo José e William Bonner Crédito: Reprodução

O narrador Téo José aproveitou a repercussão da decisão da Fórmula 1 para provocar William Bonner nas redes sociais. Nesta terça-feira (3), o jornalista relembrou uma declaração do ex-apresentador do Jornal Nacional sobre o esporte e questionou se ele havia acompanhado a conquista de Andrea Kimi Antonelli.

O italiano se tornou o mais jovem campeão da história da F1 ao subir ao pódio do GP do México, disputado no domingo (1), no Autódromo Hermanos Rodríguez. Com o terceiro lugar, o piloto da Mercedes bateu o recorde ao conquistar o título mundial com apenas 20 anos, superando os 23 que Sebastian Vettel tinha em 2010.

William Bonner faz tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos 1 de 18

"Acordei lembrando daquele ótimo apresentador que do nada meteu a boca na Fórmula 1 na Band… será que ele viu o título do Antonelli ao vivo?", escreveu Téo no X (antigo Twitter).

A mensagem faz referência a um episódio ocorrido em 2025, quando Bonner comentou o retorno da Fórmula 1 à programação da Globo durante o Upfront, evento em que a emissora apresenta novidades de sua programação ao mercado publicitário.

Alfinetada de Téo José Crédito: Reprodução

Na ocasião, o jornalista fez uma observação sobre o período em que a principal categoria do automobilismo ficou fora da programação da Globo. "E vocês sabem o que é Fórmula 1 ainda, né? Porque saiu da Globo… Fórmula 1 é um esporte interessante", declarou.

A fala foi interpretada como uma provocação à Band, que transmitiu as corridas durante o período em que a categoria esteve fora da emissora carioca. Téo José, que integrava a equipe responsável pelas transmissões no canal paulista, voltou a tocar no assunto agora, em tom de ironia.

Por que a Globo não transmitiu a corrida na TV aberta?

A provocação também ocorreu em meio à repercussão da ausência do GP do México na programação aberta da Globo. No domingo (1º) à tarde, a emissora exibiu o confronto entre Palmeiras e Vasco, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, disputado às 16h e vencido pelo time paulista por 1x0.