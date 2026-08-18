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Término de Juliano Floss e Marina Sena: o que se sabe e o que é rumor sobre a separação

Cantora confirmou fim do relacionamento nesta terça-feira (18), enquanto nome de Any Gabrielly passou a ser citado nas redes; entenda o caso

Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 20:27

Término de Juliano Floss e Marina Sena ganhou rumores de traição envolvendo Any Gabrielly Crédito: Reprodução/Instagram

O fim do relacionamento entre Juliano Floss e Marina Sena pegou os fãs de surpresa e rapidamente ganhou uma nova camada de especulações. Depois de quase dois anos juntos, o casal confirmou a separação entre segunda (17) e terça-feira (18), mas o motivo do rompimento não foi inicialmente detalhado.

Poucas horas depois do anúncio, o nome da atriz e cantora Any Gabrielly começou a aparecer nas redes sociais como uma possível terceira pessoa na história. O motivo para a associação é a proximidade profissional entre ela e Juliano, que integram o elenco do filme As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você.

Até o momento, porém, não existe confirmação de romance ou traição entre os dois. A especulação nasceu entre internautas e foi posteriormente repercutida por veículos de entretenimento.

Juliano Floss (BBB 26) 1 de 14

O que Juliano disse sobre o término

Juliano foi quem anunciou primeiro o fim do relacionamento. Em uma publicação nas redes sociais, o ex-BBB agradeceu o carinho dos fãs e afirmou que decidiu comunicar a separação em respeito à história que viveu com Marina.

O influenciador, no entanto, não revelou qual foi o motivo do rompimento.

A cantora se manifestou por meio de sua assessoria. Segundo o comunicado, a decisão foi tomada de forma mútua depois que os dois perceberam que a relação havia se transformado e que o ciclo como casal havia chegado ao fim.

Quando Marina e Juliano começaram a namorar?

Os primeiros rumores de romance surgiram em abril de 2024, quando os dois foram vistos juntos. Meses depois, em julho daquele ano, Marina e Juliano assumiram publicamente o relacionamento durante uma viagem pela Europa.

Marina Sena e Juliano Floss 1 de 12

A relação rapidamente passou a ser acompanhada de perto pelos fãs. Juliano chegou a falar publicamente sobre a cantora e contou detalhes do início do namoro, enquanto Marina dizia viver uma fase diferente em sua vida amorosa.

Em 2024, ela afirmou que o relacionamento estava influenciando suas novas composições e descreveu o momento como um “amor feliz” e tranquilo.

O casal parecia estar bem até pouco antes do fim

Um dos pontos que alimentaram a surpresa dos fãs é que não havia uma ruptura pública evidente nas semanas anteriores ao anúncio.

Em maio de 2026, Marina falou sobre a possibilidade de casamento e afirmou que não pretendia terminar a relação. No mês seguinte, Juliano acompanhou a cantora em um evento no Rio de Janeiro e falou sobre os planos do casal.

Em junho, ele também publicou um vídeo mostrando a reação carinhosa de Marina ao seu novo visual. No fim daquele mês, os dois ainda foram vistos juntos em um karaokê em São Paulo. Poucas semanas depois, entretanto, Juliano anunciou que os dois não estavam mais juntos.

E onde entra Any Gabrielly?

O nome de Any Gabrielly passou a ser associado ao término principalmente porque ela e Juliano trabalharam juntos recentemente.

Os dois fazem parte do elenco de As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você, longa dirigido por Diego Freitas e protagonizado por Any. Juliano também integra o elenco do filme, que chegou aos cinemas em agosto de 2026.

Any Gabrielly 1 de 17

A partir dessa relação profissional, internautas começaram a levantar a possibilidade de que os dois tivessem desenvolvido um envolvimento nos bastidores.

Não há, entretanto, evidência pública que comprove um affair entre Any e Juliano. Também não houve confirmação de traição por parte dos envolvidos.

Any Gabrielly não se pronunciou sobre o rumor, assim como Juliano e Marina não apontaram a atriz como motivo para o término.

A história de Marina e Juliano já começou cercada de polêmica. O relacionamento dos dois também enfrentou questionamentos desde o início.

Antes de Marina, Juliano namorava a influenciadora Vivi Wanderley, que fazia parte do mesmo círculo de amizade da cantora. Quando os rumores de romance entre Marina e Juliano surgiram, Vivi deixou de seguir a artista e o episódio passou a ser acompanhado como uma possível traição.