TRUQUES DOMÉSTICOS

Tesoura não corta papel nem tecido: como afiar em casa e recuperar o corte em menos de um minuto

Tesoura falhando no papel ou tecido? Uma agulha pode ajudar a recuperar o desempenho em poucos movimentos



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 20:20

Tesoura sem corte pode ganhar uma nova chance com um método simples usando uma agulha Crédito: Foto: kaboompics/ Pexels

Uma tesoura que começa a falhar pode transformar uma tarefa simples em uma sequência de cortes tortos, papel amassado e tecido preso entre as lâminas. Antes de pensar em substituir a ferramenta, porém, existe um truque rápido que pode ajudar em casos de desgaste leve.

O método utiliza apenas uma agulha de máquina de costura e pode ser feito em poucos segundos. A técnica ganhou espaço entre as dicas domésticas justamente por não exigir equipamentos específicos.

Agulha e tesoura 1 de 4

Mas há um ponto importante: o procedimento não equivale a uma afiação profissional. Ele pode ajudar quando pequenas irregularidades estão prejudicando o corte, mas não recupera uma lâmina que perdeu completamente o fio.

Como afiar a tesoura usando uma agulha

O procedimento é simples e exige poucos movimentos. A ideia é fazer com que as lâminas entrem em contato com a agulha enquanto a tesoura é fechada.

Veja o passo a passo:

Pegue uma agulha de máquina de costura em bom estado.

Abra completamente a tesoura.

Posicione a agulha entre as duas lâminas.

Feche a tesoura como se estivesse tentando cortar a agulha.

Repita o movimento algumas vezes, fazendo o contato ao longo das lâminas.

Depois, teste o corte em um pedaço de papel ou tecido.

A recomendação encontrada em conteúdos sobre a técnica é repetir o movimento cerca de dez vezes e, em seguida, verificar se houve melhora no desempenho.

O teste é importante porque permite perceber rapidamente se a alteração foi suficiente. Se o material continuar prendendo ou sendo mastigado pelas lâminas, não vale a pena insistir indefinidamente.

O que a agulha realmente faz na tesoura

Apesar de o truque ser frequentemente chamado de “afiação”, o efeito é mais limitado do que o nome sugere.

O contato entre os metais pode ajudar a corrigir pequenas rebarbas ou irregularidades presentes no fio da lâmina. Em situações de desgaste mínimo, isso pode melhorar temporariamente a capacidade de corte.

Agulha de máquina de costura pode ser usada em um truque caseiro para recuperar o corte da tesoura Crédito: Foto: ROCCO STOPPOLONI/ Pexels

A agulha, porém, não remove material da lâmina da mesma maneira que uma ferramenta de afiação. Por isso, uma tesoura muito desgastada dificilmente voltará a funcionar apenas com esse procedimento.

Essa diferença é importante para evitar uma expectativa exagerada sobre o resultado.

O teste simples para saber se a tesoura melhorou

Depois de fazer o procedimento, evite avaliar o resultado apenas pelo barulho ou pela sensação ao fechar a tesoura.

Pegue um pequeno pedaço de papel ou tecido que você tenha disponível e faça um corte contínuo. Observe se o material desliza pela lâmina ou se fica preso em determinado ponto.

Uma tesoura que ainda apresenta falhas depois do procedimento provavelmente precisa de outro tipo de manutenção.