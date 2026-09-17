Tesoura não corta papel nem tecido: como afiar em casa e recuperar o corte em menos de um minuto

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Henrique Moraes
Agência Correio
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 20:20
Uma tesoura que começa a falhar pode transformar uma tarefa simples em uma sequência de cortes tortos, papel amassado e tecido preso entre as lâminas. Antes de pensar em substituir a ferramenta, porém, existe um truque rápido que pode ajudar em casos de desgaste leve.
O método utiliza apenas uma agulha de máquina de costura e pode ser feito em poucos segundos. A técnica ganhou espaço entre as dicas domésticas justamente por não exigir equipamentos específicos.
Agulha e tesoura
Mas há um ponto importante: o procedimento não equivale a uma afiação profissional. Ele pode ajudar quando pequenas irregularidades estão prejudicando o corte, mas não recupera uma lâmina que perdeu completamente o fio.
O procedimento é simples e exige poucos movimentos. A ideia é fazer com que as lâminas entrem em contato com a agulha enquanto a tesoura é fechada.
Veja o passo a passo:
A recomendação encontrada em conteúdos sobre a técnica é repetir o movimento cerca de dez vezes e, em seguida, verificar se houve melhora no desempenho.
O teste é importante porque permite perceber rapidamente se a alteração foi suficiente. Se o material continuar prendendo ou sendo mastigado pelas lâminas, não vale a pena insistir indefinidamente.
Apesar de o truque ser frequentemente chamado de “afiação”, o efeito é mais limitado do que o nome sugere.
O contato entre os metais pode ajudar a corrigir pequenas rebarbas ou irregularidades presentes no fio da lâmina. Em situações de desgaste mínimo, isso pode melhorar temporariamente a capacidade de corte.
A agulha, porém, não remove material da lâmina da mesma maneira que uma ferramenta de afiação. Por isso, uma tesoura muito desgastada dificilmente voltará a funcionar apenas com esse procedimento.
Essa diferença é importante para evitar uma expectativa exagerada sobre o resultado.
Depois de fazer o procedimento, evite avaliar o resultado apenas pelo barulho ou pela sensação ao fechar a tesoura.
Pegue um pequeno pedaço de papel ou tecido que você tenha disponível e faça um corte contínuo. Observe se o material desliza pela lâmina ou se fica preso em determinado ponto.
Uma tesoura que ainda apresenta falhas depois do procedimento provavelmente precisa de outro tipo de manutenção.
Esse teste também ajuda a identificar se o problema está realmente no fio. Em algumas situações, o desempenho ruim pode estar relacionado ao ajuste ou ao estado das lâminas, e não somente à falta de corte.