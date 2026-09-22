CURIOSIDADES

Tesouro de 2 mil anos encontrado no fundo do Danúbio: centenas de barras de ferro suficientes para armar um exército inteiro

Centenas de barras de ferro encontradas na Áustria formavam uma carga de mais de uma tonelada e podem revelar como funcionava o comércio na Europa antiga



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 16:34

O achado reúne pelo menos 500 barras de ferro com mais de 2 mil anos e levanta novas pistas sobre uma antiga rota comercial pelo rio Crédito: Pexels

Por um instante, pareciam apenas pedaços enferrujados de metal misturados ao cascalho. Mas, conforme os trabalhadores retiravam o material do fundo de um antigo braço do Danúbio, na Áustria, a quantidade começou a chamar atenção. Eram centenas.

O que apareceu em Deinham, na Alta Áustria, em 2019, acabou se transformando em uma das descobertas mais expressivas da arqueologia europeia. Pesquisadores identificaram pelo menos 500 barras de ferro, com peso total de aproximadamente 1.035 quilos e idade estimada em mais de 2 mil anos.

Barras e pepitas de ouro 1 de 4

O mais curioso é que elas não estavam prontas para serem usadas. Eram uma espécie de matéria-prima industrial da Antiguidade, produzida para ser posteriormente transformada por ferreiros.

O achado apareceu em meio ao cascalho

A descoberta aconteceu durante uma atividade que nada tinha a ver com arqueologia.

Em 2019, trabalhadores realizavam a extração industrial de cascalho em Deinham quando perceberam objetos metálicos incomuns entre o material retirado por uma escavadeira. Em vez de serem descartadas, as peças foram comunicadas às autoridades responsáveis pelo patrimônio austríaco.

A decisão acabou sendo decisiva.

Ao todo, foram recuperados 540 fragmentos de barras de ferro com duas pontas. Depois de analisar as peças e identificar quais fragmentos pertenciam aos mesmos objetos, os pesquisadores estabeleceram um número mínimo de 500 barras.

O conjunto se tornou o maior depósito conhecido de barras de ferro da Idade do Ferro encontrado na Europa.

Não eram espadas, mas poderiam virar centenas delas

O formato ajuda a entender por que aquelas peças estavam ali.

As barras tinham formato alongado, com as extremidades pontiagudas, e funcionavam como produtos semiacabados de ferro. Em outras palavras, ainda precisavam passar pelas mãos de ferreiros antes de se transformarem em objetos utilizados no cotidiano.

Uma barra podia ser convertida em uma ferramenta, um prego ou até mesmo parte de uma arma.

A quantidade encontrada dá uma dimensão impressionante da carga. Segundo os pesquisadores, o ferro recuperado seria suficiente para produzir aproximadamente 500 espadas, considerando peças com peso médio de 1,5 a 2 quilos.

E havia outra possibilidade: a mesma quantidade de metal poderia ser usada para produzir milhares de pregos.

Mais de uma tonelada atravessando o Danúbio

É justamente o peso que transforma o achado em algo ainda mais revelador.

Transportar mais de uma tonelada de ferro há cerca de 2 mil anos não era uma tarefa simples. Para os pesquisadores, a localização das barras indica que elas provavelmente estavam sendo levadas pelo próprio Danúbio.

O local ficava em uma antiga área de canais do rio, onde mudanças no curso da água e bancos de areia criavam obstáculos para a navegação.

A principal hipótese é que a carga tenha sido perdida durante um naufrágio.

Não foram encontradas partes de uma embarcação junto às barras. Isso aconteceu, em parte, porque a retirada industrial de cascalho destruiu o contexto arqueológico original do depósito. Por isso, os pesquisadores tratam o naufrágio como a explicação mais provável, mas não como uma certeza absoluta.

O ferro era uma mercadoria valiosa

As barras também mudam a imagem que se pode ter do comércio na Europa antiga.

Durante o período de La Tène, entre aproximadamente os séculos V e I a.C., a produção de ferro aumentou significativamente em diferentes partes da Europa. Ainda assim, os pesquisadores sabem relativamente pouco sobre a dimensão das redes que transportavam esses produtos semiacabados.

O conjunto encontrado no Danúbio oferece uma pista rara.

Uma única carga continha metal suficiente para abastecer uma produção em grande escala. Isso indica que o ferro não era apenas produzido localmente para consumo imediato: grandes quantidades podiam ser transportadas e negociadas entre diferentes regiões.

A própria localização do achado reforça a importância dos rios como rotas comerciais.

A descoberta também corrigiu uma ideia antiga

As barras guardavam outra surpresa.

Objetos com formato semelhante eram tradicionalmente associados a períodos mais antigos da Idade do Ferro. Mas as análises realizadas pelos pesquisadores apontaram que as peças de Deinham pertencem a uma fase posterior, dentro do período de La Tène.

A datação por radiocarbono de algumas barras indicou períodos que incluem o final do século IV a.C. e, principalmente, os séculos III e II a.C.

Isso significa que o formato dessas peças continuou sendo utilizado muito depois do período ao qual costumava ser associado.

De onde veio tanta matéria-prima?

Essa é uma das perguntas que ainda permanecem abertas.

Os pesquisadores consideram provável que as barras tenham sido produzidas na região da Baviera, onde existem importantes evidências de produção de ferro da Idade do Ferro, inclusive nas proximidades de Manching.

Mas a origem ainda precisa ser comprovada.

Análises de elementos-traço estão sendo utilizadas para tentar identificar a procedência do metal. Se os resultados conseguirem estabelecer uma ligação entre as barras e áreas produtoras específicas, será possível reconstruir com mais precisão parte do caminho percorrido pela carga antes de desaparecer no Danúbio.