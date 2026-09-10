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Testamento de Erasmo Carlos some em meio a disputa judicial de filhos e viúva do cantor

Artista faleceu em novembro de 2022, aos 81 anos, e deixou um patrimônio avaliado em R$ 15 milhões

Felipe Sena

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 20:08

Erasmo Carlos Crédito: Divulgação

A disputa sobre a partilha de bens do cantor Erasmo Carlos por seus dois filhos, Leonardo e Gui Tavares, e a viúva Fernanda Passos, teve mais um desdobramento.

De acordo com a coluna GENTE, da revista Veja, foi realizada uma minuta do testamento do cantor, que serviria de base para uma ação legal na divisão do seu espólio. Agora, nenhuma das partes sabe do paradeiro do documento.

Fernanda Esteves e Erasmo Carlos 1 de 9