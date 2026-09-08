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'Teu dedo aqui!': vídeo mostra amigo achando dedo de streamer preso em grade ao tentar invadir o Rock in Rio

Lodk tentava acessar uma área não autorizada para produzir conteúdo sobre a segurança do festival quando o anel ficou preso na estrutura

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 13:47

Adalton Rodrigues, o Lodk, teve um dedo amputado ao pular uma das grades que cercam a Cidade do Rock Crédito: Reprodução/Instagram

Um vídeo de uma live mostra o momento em que um amigo de Lodk percebe que o streamer havia perdido parte do dedo anelar da mão direita durante uma tentativa de acessar uma área não autorizada do Rock in Rio. A cena aconteceu na madrugada de sexta-feira (4) para sábado (5), nos arredores da Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Nas imagens, Adalton Rodrigues Junior, de 31 anos, já está do outro lado da grade quando o amigo olha para a estrutura e percebe o que havia acontecido. O anelar do streamer havia ficado preso por causa do anel que ele usava.

Lodk perde dedo após tentar invadir Rock in Rio 1 de 10

"Mano, você está sem o dedo?! O Lodk perdeu o dedo, tropa. O Lodk perdeu, literalmente, o dedo. O dedo aqui! Lodk, o teu dedo aqui!", grita o amigo durante a transmissão.

Lodk demora alguns instantes para entender a gravidade do ferimento. "Mano, tá só o osso para fora", afirma ao perceber a lesão.

O amigo então recolhe o dedo que ficou preso na grade, enquanto os dois tentam encontrar uma maneira de deixar o local para buscar atendimento médico. "Como eu vou sair daqui, mano? Eu só vou sair daqui falando que eu me machuquei", diz o streamer, que já estava do outro lado da grade. Ao fundo, é possível ouvir o amigo pedindo calma.

Pouco depois, ele conta aos espectadores o que havia acontecido: "Meu Deus, chat. Eu perdi o dedo, mano. Mano, arrancou o meu dedo".

Streamer tem dedo amputado ao pular grade do Rock in Rio.



Adalton Rodrigues, conhecido como Lodk, tentou entrar no festival sem ingresso para fazer uma transmissão sobre a segurança do evento. Ele ficou com o anelar da mão direita preso na estrutura.https://t.co/zv6grGksiq — José Norberto Flesch (@jnflesch) September 8, 2026

Tentativa de entrar no festival

Lodk produz lives IRL, formato de transmissão em que registra atividades e situações da vida real. Segundo o streamer, ele tinha ingresso para o Rock in Rio, mas decidiu chegar mais cedo para procurar possíveis falhas na segurança do perímetro da Cidade do Rock e transformar a experiência em conteúdo.

Ele contou que passou um tempo procurando pontos vulneráveis até encontrar uma grade próxima a um posto de combustíveis. Foi ao tentar passar pela estrutura que o acidente aconteceu.

"Pulei e nem vi que o anel tinha prendido. Quando caí do outro lado, senti que machuquei o dedo, mas não sabia que tinha arrancado. Aí falei "Irmão, machuquei o dedo" e, quando ele olhou para cima, meu dedo estava pendurado na grade, ele que me avisou", relatou, em conversa com O Globo. "Olhei para a minha mão e estava só o osso, porque não arrancou o dedo todo, mas saiu a pele inteira".

O amigo estava do lado de fora segurando o celular que transmitia a live. Depois do acidente, Lodk apagou a gravação para evitar problemas com a plataforma por causa das imagens do ferimento.

Cirurgia e arrependimento

Lodk falou que já não conseguia pular a grade de volta para a rua, por conta do ferimento. Por isso, avisou a um segurança do evento que precisava sair do local por um dos portões. O funcionário teria, inclusive, o questionado como havia ido parar ali.



Após deixar o local, o streamer foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Lá, ele foi medicado e, no sábado, passou pela cirurgia de amputação do dedo, após o médico explicar que "não tinha como reimplantar" o dedo, que foi descartado.

"O médico falou que era perigoso ficar com o dedo todo exposto assim, porque eu poderia pegar uma inflamação, contaminar de alguma forma e prejudicar minha mão inteira. Falei para ele "Por mim, não tem problema, se tirar um dedo fico com 19, só preciso resolver isso". Não dava para ficar assim, porque realmente estava com o osso de fora", falou o influenciador, que recebeu alta na segunda-feira (7).

Mesmo após o episódio, Lodk disse que não pretende abandonar as transmissões IRL, mas que deverá ser mais cauteloso durante as lives.