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Teve um dia ruim? Psicologia aponta 6 atitudes simples que podem melhorar seu humor

Especialistas explicam como pequenas mudanças de comportamento ajudam a aliviar o estresse e evitar que um contratempo comprometa o restante do dia

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 14:35

É comum se irritar com o trânsito, mas isso não pode virar um hábito
É comum se irritar com o trânsito, mas isso não pode virar um hábito Crédito: Imagem gerada com IA

Um atraso logo pela manhã, uma discussão no trabalho ou uma notícia desagradável podem ser suficientes para provocar a sensação de que o dia inteiro está perdido. Mas, segundo especialistas em psicologia e neuropsicologia, existem maneiras simples de interromper essa sequência de pensamentos negativos e recuperar o equilíbrio emocional.

Em reportagem publicada pela revista norte-americana Reader’s Digest, em 9 de outubro, profissionais explicaram que a forma como interpretamos os acontecimentos influencia diretamente a maneira como reagimos às dificuldades.

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A neuropsicóloga Sanam Hafeez destacou que o organismo pode começar a se recuperar de uma situação estressante assim que identifica que a ameaça passou. Isso significa que um episódio desagradável não precisa determinar como uma pessoa vai se sentir durante todas as horas seguintes.

Um dos fatores envolvidos nesse processo é o chamado viés de negatividade, tendência do cérebro de dar mais atenção a experiências ruins. Esse mecanismo, importante para reconhecer possíveis ameaças, também pode fazer com que pequenos problemas pareçam maiores do que realmente são.

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O psicólogo Matthew Leahy explica que nem sempre é possível evitar um contratempo, mas a interpretação dada a ele pode aumentar ou diminuir seu impacto emocional.

Confira seis atitudes que podem ajudar a melhorar o humor depois de um dia difícil.

1. Evite transformar um problema em um dia inteiro ruim

Uma situação desagradável não significa que tudo dará errado. Em vez de concluir que o dia foi um desastre, procure identificar exatamente o que aconteceu. Separar um episódio negativo dos demais compromissos pode impedir que a frustração se espalhe para outras situações.

2. Tente encontrar humor nos pequenos contratempos

Quando o problema não é grave, enxergar seu lado engraçado pode ajudar a aliviar a tensão. Rir de um imprevisto ou de uma situação constrangedora permite olhar para o acontecimento de outra perspectiva, reduzindo o peso emocional da experiência.

Alongamento é uma boa pedida para relaxar o corpo e oferece bem-estar

[Edicase]Os alongamentos ajudam na oxigenação cerebral e na liberação de endorfinas (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com &#8211; Yuri A | Shutterstock
[Edicase]O aquecimento e o alongamento antes da corrida ajudam a evitar lesões (Imagem: Manu Reyes | Shutterstock) por Imagem: Manu Reyes | Shutterstock
[Edicase]O alongamento aumenta a flexibilidade e ajuda a evitar lesões durante a corrida (Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock) por Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock
Alongamento antes do sexo por Divulgação
[Edicase]Postura do alongamento intenso ajuda a levar oxigênio para o cérebro (Imagem: Acervo Pri Leite) por Imagem: Acervo Pri Leite
[Edicase]Alongamentos simples para os pés e panturrilhas ajudam a manter o fluxo sanguíneo adequado (Imagem: StockLite | Shutterstock) por Imagem: StockLite | Shutterstock
[Edicase]O alongamento diário aumenta a disposição e reduz o desconforto físico (Imagem: Dmytrenko Vlad | Shutterstock) por Imagem: Dmytrenko Vlad | Shutterstock
[Edicase]Incluir o alongamento na rotina melhora o bem-estar e a qualidade de vida (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock) por Imagem: Studio Romantic | Shutterstock
[Edicase]O alongamento para o posterior das pernas ajuda a aliviar a tensão muscular (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
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[Edicase]Os alongamentos para os ombros ajudam a aumentar a amplitude de movimentos (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com &#8211; Yuri A | Shutterstock
[Edicase]O alongamento é uma ótima forma de despertar o corpo e a mente (Imagem: Harbucks | Shutterstock) por Imagem: Harbucks | Shutterstock
Alongamento é essencial para manter o corpo ativo por Shutterstock
[Edicase]Alongamento para a parte interna da coxa também ajuda a aliviar a tensão no quadril (Imagem: MilanMarkovic78 | Shutterstock) por
[Edicase]Alongamento para a parte posterior da coxa também melhora a flexibilidade (Imagem: Martina Osmy | Shutterstock) por
[Edicase]Alongamento para posterior de perna ajuda a melhorar a flexibilidade (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock) por
[Edicase]Alongamento cervical lateral ajuda a relaxar o pescoço e os ombros (Imagem: InesBazdar | Shutterstock) por
[Edicase]Alongamento cervical frontal ajuda a reduzir a tensão do pescoço (Imagem: Mladen Mitrinovic | Shutterstock) por
[Edicase]Alongamento melhora a flexibilidade e aumenta a amplitude do corpo (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por
[Edicase]Alongamentos melhoram o desempenho em tarefas simples do dia a dia (Imagem: EZ-Stock Studio | Shutterstock) por
[Edicase]Esportes que incluem alongamentos ou movimentos dinâmicos, como ginástica, pilates e yoga, ajudam na flexibilidade (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock) por
[Edicase]Alongamento ajuda a aumentar a flexibilidade e a evitar lesões (Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock) por
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[Edicase]Os alongamentos ajudam na oxigenação cerebral e na liberação de endorfinas (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

3. Movimente o corpo

Uma caminhada curta, alguns minutos de alongamento ou qualquer atividade física agradável podem ajudar a interromper o ciclo de pensamentos negativos. Não é necessário realizar exercícios intensos. O simples ato de sair da cadeira e movimentar o corpo já pode proporcionar uma pausa mental.

4. Saia do ambiente que está provocando estresse

Mudar de cômodo, caminhar ao ar livre ou passar alguns minutos longe do local onde aconteceu o problema pode contribuir para recuperar a tranquilidade. A mudança de ambiente ajuda a criar uma distância momentânea da situação e favorece uma nova perspectiva.

5. Respire lentamente por alguns minutos

Exercícios respiratórios podem ajudar a diminuir a tensão física provocada pelo estresse. Uma pesquisa publicada em 2023, conduzida por pesquisadores ligados à Universidade Stanford, identificou benefícios para o humor entre participantes que praticaram técnicas de respiração durante cinco minutos diários. A expiração lenta e prolongada é uma das estratégias que podem favorecer o relaxamento.

6. Não tente se obrigar a ficar feliz

Nem sempre é possível recuperar o bom humor imediatamente, e isso não significa que as estratégias falharam. Em alguns momentos, descansar, tomar um banho, fazer uma refeição tranquila ou dormir pode ser mais importante do que tentar encontrar uma solução para todos os problemas.

O sono também desempenha um papel importante na regulação das emoções. Depois de um período de estresse, uma boa noite de descanso pode ajudar o organismo a recuperar o equilíbrio e tornar mais fácil lidar com as dificuldades no dia seguinte.

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