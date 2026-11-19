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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 15:00
Feito apenas com frutas, o smoothie de morango com banana é perfeita para um lanche rápido da tarde e mata a vontade de doce sem precisar de açúcar. O truque para conseguir a textura cremosa de milkshake é usar a banana já congelada na hora de bater.
Aprenda a fazer Smoothie de morango com banana
1 banana madura cortada em rodelas e congelada
1 xícara (chá) de morangos lavados e sem folhas
150 ml de iogurte natural integral (ou leite gelado)
1 colher (chá) de mel (opcional)
Coloque o iogurte natural no fundo do liquidificador para ajudar a bater os ingredientes.
Adicione os morangos frescos e as rodelas de banana congelada.
Bata em potência alta até formar um creme liso e bem gelado.
Transfira para um copo e sirva como preferir.