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Thais Carla abre álbum de fotos e celebra 35 anos: ‘Cercada de amor’

Momento especial é muito significativo da vida da influenciadora digital

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 00:04

Thais Carla deixou mensagem carinhosa para convidados
Thais Carla deixou mensagem carinhosa para convidados Crédito: Reprodução | Instagram

Thais Carla abriu um álbum de fotos de seu aniversário de 35 anos em seu perfil no Instagram, e deixou registrado um momento especial ao lado de pessoas especiais.

“35 anos cercada de amor! ❤️?Com minha mãe, minhas filhas e meus melhores amigos pertinho, do jeitinho que eu queria. Teve bolo, flores, champanhe, abraços e muita risada! Meu coração está cheio de gratidão por esse dia e por ter vocês comigo. Que venham mais motivos para brindar à vida! ???✨”, escreveu na legenda da publicação.

Aniversário de 35 anos de Thais Carla

Influenciadora abriu álbum de fotos nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Influenciadora abriu álbum de fotos nas redes sociais por Reprodução | Instagram
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O momento é muito importante e significativo na vida da influenciadora digital que passou por um processo de reeducação alimentar, após a influenciadora perder cerca de 120 kg e estar levando uma vida saudável.

Recentemente Thais Carla teve um breve relacionamento com o empresário Fabrício Camargo, apenas de 20 dias após assumirem a relação publicamente, mas anunciou o fim da relação em 5 de outubro de 2026.

Antes Thaís Carla foi casada por 11 anos com Israel Reis, de quem anunciou o divórcio em julho de 2026, motivado por planos de vida diferentes, como o desejo dele de morar no interior e o foco dela na carreira em São Paulo.

Tags:

Thais Carla

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