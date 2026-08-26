Thaís Carla abre o jogo sobre fim do casamento de 11 anos: ‘Infinitas mudanças’

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Felipe Sena
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 21:30
A influenciadora e dançarina estava casada há 11 anos com Israel Reis, pai de suas duas filhas, Maria e Eva.
Thaís, que tem se dedicado ao emagrecimento e já eliminou 112 kg, explicou que após o término sua vida tem passado por mudanças.
Thais Carla perdeu mais de 100kg
"Primeiro a gente se sente perdida, sentimento de um divórcio sentimental, de amizade, do trabalho. Estou passando por infinitas mudanças, mas fizemos o que foi melhor para ambos. Quando um pensa num trabalho de um jeito e o outro começa a pensar de outra forma, as coisas não casam. E eu respiro o meu trabalho", afirmou ao portal "Splash Uol", conforme publicação do Extra.
Thaís disse que o impasse no relacionamento começou porque ela queria ficar em São Paulo, enquanto Israel, preferia morar no interior.
"É triste porque tinha duas meninas, mas todo mundo tem que ser feliz tanto eu quanto ele. É uma história linda. A gente se amou demais, mas infelizmente chegou ao fim", completou.