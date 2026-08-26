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Thaís Carla abre o jogo sobre fim do casamento de 11 anos: ‘Infinitas mudanças’

Thaís, que tem se dedicado ao emagrecimento e já eliminou 112 kg, explicou que após o término sua vida tem passado por mudanças

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 21:30

Thaís Carla detalhou como está a vida após separação
Thaís Carla detalhou como está a vida após separação Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora e dançarina estava casada há 11 anos com Israel Reis, pai de suas duas filhas, Maria e Eva.

Thaís, que tem se dedicado ao emagrecimento e já eliminou 112 kg, explicou que após o término sua vida tem passado por mudanças.

Thais Carla perdeu mais de 100kg

Thais Carla posou com vestido da amiga por Reprodução
Thais Carla perdeu mais de 100kg por Reprodução
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla perdeu 100 kg por Reprodução
Thais Carla surge de biquíni após emagrecer por Reprodução
Thais Carla fala de descoberta no corpo após perder 85 kg por Reprodução/Instagram
Thais Carla fala de descoberta no corpo após perder 85 kg por Reprodução/Instagram
Thais carla por Reprodução/Instagram
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla mostra antes e depois da bariátrica por Reprodução
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Thais Carla posou com vestido da amiga por Reprodução

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"Primeiro a gente se sente perdida, sentimento de um divórcio sentimental, de amizade, do trabalho. Estou passando por infinitas mudanças, mas fizemos o que foi melhor para ambos. Quando um pensa num trabalho de um jeito e o outro começa a pensar de outra forma, as coisas não casam. E eu respiro o meu trabalho", afirmou ao portal "Splash Uol", conforme publicação do Extra.

Thaís disse que o impasse no relacionamento começou porque ela queria ficar em São Paulo, enquanto Israel, preferia morar no interior.

"É triste porque tinha duas meninas, mas todo mundo tem que ser feliz tanto eu quanto ele. É uma história linda. A gente se amou demais, mas infelizmente chegou ao fim", completou.

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Thais Carla

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