SAIBA DETALHES

Thaís Carla abre o jogo sobre fim do casamento de 11 anos: ‘Infinitas mudanças’

Thaís, que tem se dedicado ao emagrecimento e já eliminou 112 kg, explicou que após o término sua vida tem passado por mudanças

Felipe Sena

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 21:30

Thaís Carla detalhou como está a vida após separação Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora e dançarina estava casada há 11 anos com Israel Reis, pai de suas duas filhas, Maria e Eva.

Thaís, que tem se dedicado ao emagrecimento e já eliminou 112 kg, explicou que após o término sua vida tem passado por mudanças.

Thais Carla perdeu mais de 100kg 1 de 10

"Primeiro a gente se sente perdida, sentimento de um divórcio sentimental, de amizade, do trabalho. Estou passando por infinitas mudanças, mas fizemos o que foi melhor para ambos. Quando um pensa num trabalho de um jeito e o outro começa a pensar de outra forma, as coisas não casam. E eu respiro o meu trabalho", afirmou ao portal "Splash Uol", conforme publicação do Extra.

Thaís disse que o impasse no relacionamento começou porque ela queria ficar em São Paulo, enquanto Israel, preferia morar no interior.