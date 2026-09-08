Thais Carla curte feriadão na Bahia acompanhada de novo affair após fim do casamento; veja quem

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 12:53
A dançarina e influenciadora Thais Carla, de 34 anos, aproveitou o último feriadão na Ilha de Boipeba, no sul da Bahia, na companhia de seu novo affair, Fabrício Camargo Luz. De acordo com apuração do portal iBahia, o romance entre os dois já dura desde o início de agosto, período em que a famosa esteve em viagem por Campos do Jordão (SP) acompanhada do rapaz, que saiu de São Paulo para curtir o litoral baiano ao lado dela.
Fabrício Camargo Luz, novo affair de Thais Carla
O novo envolvimento acontece menos de um mês após o anúncio oficial do fim do casamento da influenciadora com o fotógrafo Israel Reis, com quem viveu por 11 anos e teve duas filhas, Maria Clara, de 9 anos, e Eva, de 6. O término foi comunicado em julho de forma conjunta nas redes sociais, com o ex-casal destacando que a decisão pautou-se na maturidade e no respeito mútuo, sem que houvesse falta de carinho.
Dias depois, a própria influenciadora fez questão de esclarecer aos seguidores que o casamento chegou ao fim porque ambos passaram a nutrir expectativas e projetos de futuro diferentes, enfatizando a importância de não limitar os próprios sonhos.
Enquanto Thais viajou para a Bahia com amigos e o novo parceiro, com quem apareceu abraçada em um passeio de lancha, Israel passou os dias de descanso na companhia das filhas em Madre de Deus.
Thais Carla curtiu feriadão em Boipeba e Morro de São Paulo
A viagem marca uma nova fase para Thais Carla, que recentemente compartilhou com o público sua trajetória de emagrecimento após eliminar cerca de 113 kg por meio de cirurgia bariátrica e reeducação alimentar. Em publicações recentes nas redes sociais, a influenciadora celebrou os dias de sol e lazer exibindo seu visual atual em destinos turísticos como Morro de São Paulo e Boipeba.