A FILA ANDOU

Thais Carla curte feriadão na Bahia acompanhada de novo affair após fim do casamento; veja quem

Menos de dois meses após anunciar o término de seu relacionamento de 11 anos, a dançarina aproveitou dias de descanso no litoral baiano

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 12:53

Thais Carla curtiu feriadão em Boipeba e Morro de São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram

A dançarina e influenciadora Thais Carla, de 34 anos, aproveitou o último feriadão na Ilha de Boipeba, no sul da Bahia, na companhia de seu novo affair, Fabrício Camargo Luz. De acordo com apuração do portal iBahia, o romance entre os dois já dura desde o início de agosto, período em que a famosa esteve em viagem por Campos do Jordão (SP) acompanhada do rapaz, que saiu de São Paulo para curtir o litoral baiano ao lado dela.



Fabrício Camargo Luz, novo affair de Thais Carla 1 de 11

O novo envolvimento acontece menos de um mês após o anúncio oficial do fim do casamento da influenciadora com o fotógrafo Israel Reis, com quem viveu por 11 anos e teve duas filhas, Maria Clara, de 9 anos, e Eva, de 6. O término foi comunicado em julho de forma conjunta nas redes sociais, com o ex-casal destacando que a decisão pautou-se na maturidade e no respeito mútuo, sem que houvesse falta de carinho.

Dias depois, a própria influenciadora fez questão de esclarecer aos seguidores que o casamento chegou ao fim porque ambos passaram a nutrir expectativas e projetos de futuro diferentes, enfatizando a importância de não limitar os próprios sonhos.

Enquanto Thais viajou para a Bahia com amigos e o novo parceiro, com quem apareceu abraçada em um passeio de lancha, Israel passou os dias de descanso na companhia das filhas em Madre de Deus.

Thais Carla curtiu feriadão em Boipeba e Morro de São Paulo 1 de 27