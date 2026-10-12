Thais Carla curte praia após fim do namoro de apenas 20 dias; término aconteceu após mensagens de outras mulheres

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Fernanda Varela
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 15:22
Thais Carla, de 34 anos, aproveitou o feriado desta segunda-feira (12) para curtir as praias do Rio de Janeiro. A influenciadora compartilhou nas redes sociais registros do passeio, realizado poucos dias depois de anunciar o fim do relacionamento com Fabrício Camargo.
Vestindo um maiô preto, Thais apareceu tomando sol na praia do Leme, na Zona Sul carioca. Ela também publicou imagens se divertindo no mar e um vídeo em que caminha pela areia ao som de "Oba, Lá Vem Ela", de Jorge Ben Jor, enquanto faz poses para a câmera.
Thais Carla perdeu mais de 100kg
Antes de aproveitar a praia, a influenciadora visitou alguns pontos turísticos da cidade. Entre os lugares escolhidos estava a Escadaria Selarón, em Santa Teresa, onde posou para fotografias.
A viagem é a primeira desde o término do namoro com Fabrício Camargo, confirmado na semana passada. Os dois haviam assumido publicamente o relacionamento apenas 20 dias antes da separação.
Segundo Thais, a decisão de encerrar o romance aconteceu após receber mensagens de outras mulheres envolvendo o então namorado. Ela não detalhou o conteúdo das conversas. "Eu acredito muito na força das mulheres. Quando uma mulher vem conversar comigo, eu quero ouvir com atenção e respeito. A experiência dela merece ser acolhida. Essas conversas me fizeram refletir e eu fiz a minha escolha", declarou ao colunista Kadu Brandão, do iBahia, em entrevista divulgada no dia 5 de outubro.