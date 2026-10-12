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Thais Carla curte praia após fim do namoro de apenas 20 dias; término aconteceu após mensagens de outras mulheres

Influenciadora aproveitou o feriado para tomar sol, mergulhar no mar e visitar pontos turísticos da cidade após separação de Fabrício Camargo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 15:22

Thais Carla
Thais Carla Crédito: Reprodução

Thais Carla, de 34 anos, aproveitou o feriado desta segunda-feira (12) para curtir as praias do Rio de Janeiro. A influenciadora compartilhou nas redes sociais registros do passeio, realizado poucos dias depois de anunciar o fim do relacionamento com Fabrício Camargo.

Vestindo um maiô preto, Thais apareceu tomando sol na praia do Leme, na Zona Sul carioca. Ela também publicou imagens se divertindo no mar e um vídeo em que caminha pela areia ao som de "Oba, Lá Vem Ela", de Jorge Ben Jor, enquanto faz poses para a câmera.

Thais Carla perdeu mais de 100kg

Thais Carla posou com vestido da amiga por Reprodução
Thais Carla perdeu mais de 100kg por Reprodução
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla perdeu 100 kg por Reprodução
Thais Carla surge de biquíni após emagrecer por Reprodução
Thais Carla fala de descoberta no corpo após perder 85 kg por Reprodução/Instagram
Thais Carla fala de descoberta no corpo após perder 85 kg por Reprodução/Instagram
Thais carla por Reprodução/Instagram
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla mostra antes e depois da bariátrica por Reprodução
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Thais Carla posou com vestido da amiga por Reprodução

Antes de aproveitar a praia, a influenciadora visitou alguns pontos turísticos da cidade. Entre os lugares escolhidos estava a Escadaria Selarón, em Santa Teresa, onde posou para fotografias.

A viagem é a primeira desde o término do namoro com Fabrício Camargo, confirmado na semana passada. Os dois haviam assumido publicamente o relacionamento apenas 20 dias antes da separação.

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Segundo Thais, a decisão de encerrar o romance aconteceu após receber mensagens de outras mulheres envolvendo o então namorado. Ela não detalhou o conteúdo das conversas. "Eu acredito muito na força das mulheres. Quando uma mulher vem conversar comigo, eu quero ouvir com atenção e respeito. A experiência dela merece ser acolhida. Essas conversas me fizeram refletir e eu fiz a minha escolha", declarou ao colunista Kadu Brandão, do iBahia, em entrevista divulgada no dia 5 de outubro.

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