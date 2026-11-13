Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Thais Carla diz que homens que a criticam querem ficar com ela: 'No off, estão doidos pra me agarrar'

Influenciadora relembrou ataques gordofóbicos, revelou ameaças de morte e falou sobre o preconceito que enfrenta

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 11:59

Thais Carla no programa PodeMais
Thais Carla no programa PodeMais Crédito: Divulgação

A influenciadora e dançarina Thais Carla fez uma série de revelações durante uma entrevista à jornalista Mara Ferraz, no programa PodeMais. Conhecida por combater a gordofobia, ela afirmou que muitos homens que a criticam publicamente sentem atração por ela, mas não teriam coragem de assumir o desejo por causa dos padrões de beleza impostos pela sociedade.

"A maioria dos caras que falam de mim no off, eles querem me pegar. A maioria, não tenho dúvida. No off, meu amor, tá doido pra me agarrar", disparou.

Thais Carla perdeu mais de 100kg

Thais Carla posou com vestido da amiga por Reprodução
Thais Carla perdeu mais de 100kg por Reprodução
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla perdeu 100 kg por Reprodução
Thais Carla surge de biquíni após emagrecer por Reprodução
Thais Carla fala de descoberta no corpo após perder 85 kg por Reprodução/Instagram
Thais Carla fala de descoberta no corpo após perder 85 kg por Reprodução/Instagram
Thais carla por Reprodução/Instagram
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla mostra antes e depois da bariátrica por Reprodução
1 de 10
Thais Carla posou com vestido da amiga por Reprodução

Durante a conversa, Thais explicou que, na sua percepção, o preconceito pode esconder desejos reprimidos. Segundo ela, algumas pessoas transformam a própria atração em ataques para evitar assumir publicamente o interesse por corpos fora dos padrões.

"Esse corpo é repulsa para a sociedade, então eu não posso desejá-lo. Mas no off eu quero ele. Então, para eu chamar atenção, talvez eu vou atacar ela", afirmou.

Thais Carla relembra ameaças de morte

Em outro momento da entrevista, Mara Ferraz perguntou qual situação de preconceito mais havia machucado a influenciadora. Thais relembrou os ataques recebidos após lançar uma música com uma mensagem sobre respeito às diferenças e liberdade individual.

"Eu fiz uma música que é mais educativa. Se você quer ter o cabelo loiro, ninguém tem que opinar, é seu cabelo. Se eu sou gay, se eu sou isso, se eu sou aquilo, você faz o que você quiser, ninguém tem que opinar", explicou.

A dançarina contou que chegou a receber uma ameaça de morte durante uma transmissão ao vivo. Na ocasião, um homem afirmou que ela deveria morrer queimada por defender esse tipo de posicionamento.

"Teve uma live em que o cara falou que eu era uma desgraça pra vida das pessoas, porque eu falava essas coisas, que eu tinha que morrer queimada", relatou.

Thais Carla passou por uma cirurgia bariátrica em 2025 e perdeu mais de 120 quilos desde então. A artista, que já integrou o balé da cantora Anitta, utiliza sua visibilidade para falar sobre autoestima, liberdade individual e combate à gordofobia.

Leia mais

Imagem - Ator diz sentir saudade do regime militar, explica motivo e afirma: 'Éramos censurados'

Ator diz sentir saudade do regime militar, explica motivo e afirma: 'Éramos censurados'

Imagem - DJ baiana Lunna Montty mistura pagodão e música eletrônica em apresentação inédita nesta sexta-feira (13)

DJ baiana Lunna Montty mistura pagodão e música eletrônica em apresentação inédita nesta sexta-feira (13)

Imagem - Ex de Bruno Avelar, morto em acidente com Rick, expõe bastidores da disputa pela herança e dispara: 'Não fui honrada'

Ex de Bruno Avelar, morto em acidente com Rick, expõe bastidores da disputa pela herança e dispara: 'Não fui honrada'

Tags:

Thais Carla

Mais recentes

Imagem - Oh Polêmico lança música ‘TARARÁ’ e aposta em hit para o verão 2027

Oh Polêmico lança música ‘TARARÁ’ e aposta em hit para o verão 2027
Imagem - Chega de tropeçar! 5 signos podem finalmente ver o sucesso bater à porta a partir de hoje (13 de novembro)

Chega de tropeçar! 5 signos podem finalmente ver o sucesso bater à porta a partir de hoje (13 de novembro)
Imagem - Após suposta briga com Shawn Mendes, Bruna Marquezine é vista chorando em Noronha

Após suposta briga com Shawn Mendes, Bruna Marquezine é vista chorando em Noronha