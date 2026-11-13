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Thais Carla diz que homens que a criticam querem ficar com ela: 'No off, estão doidos pra me agarrar'

Influenciadora relembrou ataques gordofóbicos, revelou ameaças de morte e falou sobre o preconceito que enfrenta

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 11:59

Thais Carla no programa PodeMais Crédito: Divulgação

A influenciadora e dançarina Thais Carla fez uma série de revelações durante uma entrevista à jornalista Mara Ferraz, no programa PodeMais. Conhecida por combater a gordofobia, ela afirmou que muitos homens que a criticam publicamente sentem atração por ela, mas não teriam coragem de assumir o desejo por causa dos padrões de beleza impostos pela sociedade.

"A maioria dos caras que falam de mim no off, eles querem me pegar. A maioria, não tenho dúvida. No off, meu amor, tá doido pra me agarrar", disparou.

Thais Carla perdeu mais de 100kg 1 de 10

Durante a conversa, Thais explicou que, na sua percepção, o preconceito pode esconder desejos reprimidos. Segundo ela, algumas pessoas transformam a própria atração em ataques para evitar assumir publicamente o interesse por corpos fora dos padrões.

"Esse corpo é repulsa para a sociedade, então eu não posso desejá-lo. Mas no off eu quero ele. Então, para eu chamar atenção, talvez eu vou atacar ela", afirmou.

Thais Carla relembra ameaças de morte

Em outro momento da entrevista, Mara Ferraz perguntou qual situação de preconceito mais havia machucado a influenciadora. Thais relembrou os ataques recebidos após lançar uma música com uma mensagem sobre respeito às diferenças e liberdade individual.

"Eu fiz uma música que é mais educativa. Se você quer ter o cabelo loiro, ninguém tem que opinar, é seu cabelo. Se eu sou gay, se eu sou isso, se eu sou aquilo, você faz o que você quiser, ninguém tem que opinar", explicou.

A dançarina contou que chegou a receber uma ameaça de morte durante uma transmissão ao vivo. Na ocasião, um homem afirmou que ela deveria morrer queimada por defender esse tipo de posicionamento.

"Teve uma live em que o cara falou que eu era uma desgraça pra vida das pessoas, porque eu falava essas coisas, que eu tinha que morrer queimada", relatou.