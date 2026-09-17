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Thais Carla reage após ex-marido denunciar ataques racistas contra as filhas

Influenciadora afirmou que soube das ofensas pela internet e disse que vai acionar a Justiça para proteger Maria Clara, de 9 anos, e Eva, de 6

Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 20:35

Thais Carla afirmou que vai buscar medidas legais após ataques racistas contra as filhas Crédito: Reprodução

Thais Carla se pronunciou nesta quinta-feira (17) após o ex-marido, Israel Reis, denunciar nas redes sociais ataques racistas direcionados às duas filhas do casal. Em um vídeo publicado na internet, a influenciadora afirmou que ficou sabendo do caso pela própria rede e lamentou não ter sido comunicada diretamente pelo ex-companheiro.

“Eu fiquei sabendo pela internet, como muitos de vocês, de uma publicação falando sobre racismo e injúria racial sobre minhas filhas. É crime e a gente tem que falar sobre isso”, declarou.

Thais afirmou que a situação foi especialmente dolorosa por envolver as filhas, Maria Clara, de 9 anos, e Eva, de 6. Ela também garantiu que pretende tomar as medidas jurídicas necessárias diante das ofensas. “É até difícil falar sobre isso. Saber pela internet dói muito. Eu não ser informada das coisas dói muito”, desabafou.

Na quarta-feira (16), Israel Reis publicou um vídeo denunciando comentários ofensivos contra Eva. Segundo ele, uma seguidora fez ataques ao cabelo crespo da menina e comparou os fios a um pavão, além de classificá-los como “horríveis” e “feios”.

Thais Carla curtiu feriadão em Boipeba e Morro de São Paulo 1 de 28

O ex-marido de Thais afirmou que pretende tomar providências legais pelo que considerou um caso de injúria racial.

A denúncia, porém, surpreendeu a influenciadora. Thais explicou que já enfrentou situações semelhantes anteriormente e que, nesses casos, ela e Israel costumavam agir juntos.

Segundo a bailarina, ela própria denunciou um comentário racista sobre o cabelo da filha em maio de 2023. Em dezembro de 2025, outro episódio teria levado novamente a equipe jurídica da família a reunir provas e acionar as autoridades.

Durante o desabafo, Thais também explicou a decisão de reduzir a exposição das crianças nas redes sociais. Ela citou os riscos relacionados à presença de menores na internet, como uso indevido de imagens, assédio e perseguição.

A influenciadora afirmou que se inspira em artistas que preservam a privacidade dos filhos e destacou que a escolha de manter Maria Clara e Eva longe dos holofotes é uma decisão pessoal. “Quanto menos eu expor elas, menos portas eu abro pra esses perigos entrarem”, afirmou.

Ao final, Thais reforçou que as meninas terão suporte jurídico diante das ofensas. “Essas crianças vão ter todo o suporte jurídico que elas merecem e todo o meu amor e a proteção que elas têm, porque elas têm mãe”, declarou.