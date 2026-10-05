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Thais Carla termina namoro 20 dias após receber mensagens de outras mulheres sobre o companheiro

Influenciadora destacou ainda que a decisão tem relação ao cuidado com seus limites e valores

Felipe Sena

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 18:54

Taís Carla terminou relacionamento com Fabrício Camargo Crédito: Reprodução | Instagram e Patrick/gshow

Thais Carla, de 34 anos, terminou o relacionamento com o empresário Fabrício Camargo, apenas 20 dias após assumir publicamente o namoro. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (5), pela Quem.

A influenciadora explicou que decidiu terminar o relacionamento após receber mensagens de outras mulheres sobre o ex-companheiro.

Fabrício Camargo Luz, novo affair de Thais Carla 1 de 11

“Eu acredito muito na força das mulheres. Quando uma mulher vem conversar comigo, eu quero ouvir com atenção e respeito. A experiência dela merece ser acolhida. Essas conversas me fizeram refletir, e eu fiz a minha escolha”, afirmou em entrevista com o colunista Kadu Brandão, divulgada nesta segunda-feira (5), do iBahia.

A influenciadora destacou ainda que a decisão tem relação ao cuidado com seus limites e valores. “Hoje eu sei o que é negociável para mim e o que não é. Meu respeito por mim mesma, minha paz e meus valores eu não negocio. Ouvir outras mulheres também faz parte desse cuidado”, ressaltou.

Agora, Thais pretende aproveitar o momento da vida com atenção às próprias escolhas. “Continuo me sentindo amada como nunca, porque o amor está nas minhas filhas, nas amizades e nas mulheres que se aproximam para cuidar umas das outras. E estou me amando como nunca também. Tenho aprendido a me ouvir e a respeitar o que eu quero”, ponderou. A influenciadora é mãe de Maria Clara, de nove anos, e Eva, de seus, de seu antigo relacionamento com Israel Reis.

O relacionamento de Thais ganhou os holofotes durante o Rock in Rio, em setembro, quando fez sua primeira aparição pública ao lado de Fabrício. Antes de Fabrício, a influenciadora tinha um relacionamento com Israel Reis.

Taís anunciou o fim do casamento com Israel Reis, no dia 10 de julho. Em um comunicado conjunto publicado nas redes sociais, os dois explicaram que decidiram seguir caminhos diferentes após 11 anos de relacionamento.