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Thales Bretas anuncia instituto em homenagem a Paulo Gustavo com oficinas para jovens no Rio

Instituto será lançado em outubro e terá programação especial na Casa de Cultura Laura Alvim

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 22:30

Thales Bretas anunciou instituto em homenagem a Paulo Gustavo durante o Rock in Rio
Thales Bretas anunciou instituto em homenagem a Paulo Gustavo durante o Rock in Rio Crédito: Reprodução

Thales Bretas vai transformar a memória de Paulo Gustavo em um novo projeto social. O dermatologista anunciou, nesta segunda-feira (7), durante o Rock in Rio, a criação do Instituto Paulo Gustavo, iniciativa que pretende oferecer oficinas de teatro e cinema para jovens em situação de vulnerabilidade.

O lançamento está previsto para 30 de outubro, data que marcaria o aniversário do humorista. Para apresentar o projeto ao público, a Casa de Cultura Laura Alvim, no Rio de Janeiro, receberá uma programação especial durante um mês.

A agenda terá exposição, sessões de filmes de Paulo Gustavo e uma temporada da peça Matilde, estrelada por Malu Valle. Thales também deixou no ar a possibilidade de apresentar um conteúdo inédito relacionado ao humorista, mas preferiu manter os detalhes em segredo.

Paulo Gustavo e Thales Bretas

Paulo Gustavo, Thales Bretas e filhos por Reprodução/Instagram
Humorista Paulo Gustavo morreu em 2021 por Divulgação
Lei Paulo Gustavo por Redes sociais
Thales Bretas por Reprodução
Thales Bretas comenta sobre viver sozinho por Redes sociais
Thales Bretas no Camarote Salvador por Foto: Caio Duran e Thiago Duran / Camarote Salvador
Paulo Gustavo e Thales Bretas por Reprodução
Paulo Gustavo e Thales Bretas por Reprodução
Paulo Gustavo e Thales Bretas por Reprodução
Paulo Gustavo e Thales Bretas por Reprodução
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Paulo Gustavo, Thales Bretas e filhos por Reprodução/Instagram

Paulo Gustavo morreu em 2021, aos 42 anos, vítima de complicações da Covid-19. Desde então, Thales e familiares têm buscado preservar a história do ator e humorista por meio de homenagens e iniciativas culturais.

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Durante a entrevista à Quem, Thales também falou sobre a forma como tem lidado com a perda. Para ele, os filhos, Romeu e Gael, hoje com 7 anos, ajudam a manter a casa em movimento e trazem novas alegrias para a rotina.

Os meninos também já demonstram interesse por atividades artísticas e esportivas. Romeu faz aulas de piano, enquanto Gael aprende bateria. Os dois ainda praticam esportes e participam de atividades de artes na escola.

Thales contou que procura oferecer diferentes possibilidades aos filhos, mas sem determinar qual caminho eles deverão seguir. “Quero ver eles se desenvolverem e vou dar todas as ferramentas que o privilégio me traz para eles fazerem isso e deixarem eles escolherem na vida”, afirmou.

O dermatologista também revelou que já assistiu três vezes a Meu Filho é um Musical, espetáculo em cartaz no Teatro Renault, em São Paulo, que apresenta a trajetória de Paulo Gustavo. Em uma das ocasiões, levou os filhos para assistir à montagem.

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