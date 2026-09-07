Thales Bretas anuncia instituto em homenagem a Paulo Gustavo com oficinas para jovens no Rio

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Heider Sacramento
Publicado em 7 de setembro de 2026 às 22:30
Thales Bretas vai transformar a memória de Paulo Gustavo em um novo projeto social. O dermatologista anunciou, nesta segunda-feira (7), durante o Rock in Rio, a criação do Instituto Paulo Gustavo, iniciativa que pretende oferecer oficinas de teatro e cinema para jovens em situação de vulnerabilidade.
O lançamento está previsto para 30 de outubro, data que marcaria o aniversário do humorista. Para apresentar o projeto ao público, a Casa de Cultura Laura Alvim, no Rio de Janeiro, receberá uma programação especial durante um mês.
A agenda terá exposição, sessões de filmes de Paulo Gustavo e uma temporada da peça Matilde, estrelada por Malu Valle. Thales também deixou no ar a possibilidade de apresentar um conteúdo inédito relacionado ao humorista, mas preferiu manter os detalhes em segredo.
Paulo Gustavo e Thales Bretas
Paulo Gustavo morreu em 2021, aos 42 anos, vítima de complicações da Covid-19. Desde então, Thales e familiares têm buscado preservar a história do ator e humorista por meio de homenagens e iniciativas culturais.
Durante a entrevista à Quem, Thales também falou sobre a forma como tem lidado com a perda. Para ele, os filhos, Romeu e Gael, hoje com 7 anos, ajudam a manter a casa em movimento e trazem novas alegrias para a rotina.
Os meninos também já demonstram interesse por atividades artísticas e esportivas. Romeu faz aulas de piano, enquanto Gael aprende bateria. Os dois ainda praticam esportes e participam de atividades de artes na escola.
Thales contou que procura oferecer diferentes possibilidades aos filhos, mas sem determinar qual caminho eles deverão seguir. “Quero ver eles se desenvolverem e vou dar todas as ferramentas que o privilégio me traz para eles fazerem isso e deixarem eles escolherem na vida”, afirmou.
O dermatologista também revelou que já assistiu três vezes a Meu Filho é um Musical, espetáculo em cartaz no Teatro Renault, em São Paulo, que apresenta a trajetória de Paulo Gustavo. Em uma das ocasiões, levou os filhos para assistir à montagem.