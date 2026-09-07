FAMOSOS

Thales Bretas anuncia instituto em homenagem a Paulo Gustavo com oficinas para jovens no Rio

Instituto será lançado em outubro e terá programação especial na Casa de Cultura Laura Alvim

Heider Sacramento

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 22:30

Thales Bretas anunciou instituto em homenagem a Paulo Gustavo durante o Rock in Rio Crédito: Reprodução

Thales Bretas vai transformar a memória de Paulo Gustavo em um novo projeto social. O dermatologista anunciou, nesta segunda-feira (7), durante o Rock in Rio, a criação do Instituto Paulo Gustavo, iniciativa que pretende oferecer oficinas de teatro e cinema para jovens em situação de vulnerabilidade.

O lançamento está previsto para 30 de outubro, data que marcaria o aniversário do humorista. Para apresentar o projeto ao público, a Casa de Cultura Laura Alvim, no Rio de Janeiro, receberá uma programação especial durante um mês.

A agenda terá exposição, sessões de filmes de Paulo Gustavo e uma temporada da peça Matilde, estrelada por Malu Valle. Thales também deixou no ar a possibilidade de apresentar um conteúdo inédito relacionado ao humorista, mas preferiu manter os detalhes em segredo.

Paulo Gustavo e Thales Bretas 1 de 10

Paulo Gustavo morreu em 2021, aos 42 anos, vítima de complicações da Covid-19. Desde então, Thales e familiares têm buscado preservar a história do ator e humorista por meio de homenagens e iniciativas culturais.

Durante a entrevista à Quem, Thales também falou sobre a forma como tem lidado com a perda. Para ele, os filhos, Romeu e Gael, hoje com 7 anos, ajudam a manter a casa em movimento e trazem novas alegrias para a rotina.

Os meninos também já demonstram interesse por atividades artísticas e esportivas. Romeu faz aulas de piano, enquanto Gael aprende bateria. Os dois ainda praticam esportes e participam de atividades de artes na escola.

Thales contou que procura oferecer diferentes possibilidades aos filhos, mas sem determinar qual caminho eles deverão seguir. “Quero ver eles se desenvolverem e vou dar todas as ferramentas que o privilégio me traz para eles fazerem isso e deixarem eles escolherem na vida”, afirmou.