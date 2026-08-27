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Thalita Tavares morreu de quê? Ex-apresentadora do Globo Esporte tratava doença há 1 ano

Jornalista, que faleceu aos 46 anos, teve falecimento confirmado por centro de autismo que fundou

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 09:52

Thalita Tavares é apresentadora do Globo Esporte no Tocantins Crédito: Reprodução

A confirmação da morte da jornalista Thalita Tavares Caturelli Passoni, aos 46 anos, gerou forte comoção entre colegas de profissão e telespectadores. Conhecida por sua passagem marcante à frente do Globo Esporte no Tocantins, a comunicadora faleceu na madrugada de quarta-feira (26), em Santa Catarina, onde residia com o marido e o filho de 10 anos.

Thalita Tavares, ex-apresentadora do Globo Esporte

Thalita Tavares, ex-apresentadora do Globo Esporte TO por Reprodução/Tv Anhanguera
O falecimento da jornalista Thalita Tavares Caturelli Passoni foi confirmado por meio de nota oficial emitida pelo Espaço Junior - Centro Especializado em Autismo por Reprodução
Thalita Tavares por Reprodução/Redes Sociais
Thalita Tavares e Alexandre Laves na redação da TV Anhanguera por Alexandre Laves/Arquivo pessoal
Jornalista Thalita Tavares teve carreira marcada pela atuação na cobertura esportiva e apresentou o programa no estado por Reprodução/Tv Anhanguera
Thalita Tavares, ex-apresentadora do Globo Esporte TO por Reprodução/Tv Anhanguera
Thalita Tavares é apresentadora do Globo Esporte no Tocantins por Reprodução
Thalita Tavares é apresentadora do Globo Esporte no Tocantins por Reprodução
Thalita Tavares é apresentadora do Globo Esporte no Tocantins por Reprodução
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Thalita Tavares, ex-apresentadora do Globo Esporte TO por Reprodução/Tv Anhanguera

Thalita morreu em decorrência de complicações provocadas por um câncer. A informação sobre o quadro de saúde foi confirmada em nota pelo Espaço Junior - Centro Especializado em Autismo, clínica criada e batizada pela jornalista em homenagem ao próprio filho. De acordo com a instituição, ela enfrentava o tratamento oncológico há cerca de um ano, mantendo discrição sobre o diagnóstico.

"No último ano, encarou um câncer do mesmo jeito que encarava tudo na vida, com bom humor e com uma leveza que impressionava todo mundo em volta", pontuou o comunicado.

A nota também informou que não houve realização de velório aberto ao público, em cumprimento a um pedido feito em vida pela própria apresentadora.

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Formada em jornalismo e natural do interior de São Paulo, Thalita viveu no Tocantins entre 2007 e 2013, período em que se consolidou na bancada da TV Anhanguera (afiliada da Rede Globo) e na da rádio CBN local, antes de se mudar para o Nordeste e, posteriormente, fixar residência no Sul do país.

  • Leia comunicado na íntegra:

"É com profundo pesar que o Espaço Junior comunica o falecimento, na noite de 25 de agosto, de Thalita Tavares Caturelli Passoni, uma das idealizadoras e fundadoras deste espaço.

Hoje estamos em luto.

O nome que este lugar carrega é o nome do filho dela. Não tem como contar a história do Espaço Junior sem passar pela Thalita.

Quem conviveu com ela sabe da força que ela era. Uma mulher de energia rara, que não passava despercebida em lugar nenhum, e que foi exemplo nos mais diferentes sentidos.

No último ano, encarou um câncer do mesmo jeito que encarava tudo na vida, com bom humor e com uma leveza que impressionava todo mundo em volta.

A pedido dela, não haverá velório.

Agradecemos a cada pessoa que, ao longo desses meses, enviou uma oração, um pensamento, uma energia positiva. Que todas elas a acompanhem agora, com muita paz e muita tranquilidade.

Força a todos que tiveram a oportunidade de conviver com ela.

Obrigado por tudo, Thalita."

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Tags:

Morre Luto Globo Esporte Thalita Tavares Ex-apresentadora

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