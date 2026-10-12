Thaynara OG revela complicações após lipoaspiração e admite que fez cirurgia por influência das redes sociais

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Fernanda Varela
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 16:36
A influenciadora e apresentadora Thaynara OG, de 34 anos, relembrou as complicações que enfrentou após realizar uma lipoaspiração e revelou que a decisão de passar pela cirurgia foi influenciada pelos padrões de beleza que acompanhava nas redes sociais. Em entrevista à revista Quem, ela falou sobre autoestima, amadurecimento e a importância da terapia na maneira como enxerga o próprio corpo.
Thaynara contou que viveu um período de insegurança com a aparência e acabou recorrendo ao procedimento estético por influência do conteúdo que consumia diariamente no Instagram.
"Eu já tive uma fase mais complicada com a minha autoestima. Tanto é que eu já passei por umas complicações por uma lipo que eu fiz, que foi 100% influenciada pelo que eu via no feed", revelou.
Cobertura de Thaynara OG
A apresentadora explicou que, com o passar dos anos, começou a questionar se determinadas mudanças na aparência eram realmente desejos pessoais ou resultado da pressão exercida pelas redes sociais.
"Hoje, com 34 anos, é óbvio que essa relação com minha autoestima e com a minha imagem está mais amadurecida. Eu não demonizo a cirurgia plástica, mas é essencial a gente saber de onde vêm essas demandas", afirmou.
Segundo Thaynara, a exposição constante a conteúdos sobre procedimentos estéticos pode fazer com que as pessoas sintam necessidade de modificar características físicas que antes não as incomodavam. "Muito das coisas que a gente acha que precisa fazer vêm do nosso subconsciente de tanto a gente receber informação. Nosso feed é sempre bombardeado: 'Você precisa fazer tal procedimento, 'Aplicar uma harmonização', 'Fazer não sei o quê na boca'", refletiu.
Apesar da experiência negativa, a influenciadora ressaltou que não é contrária às cirurgias plásticas. Para ela, o mais importante é compreender a motivação por trás da decisão e identificar possíveis influências externas.
Thaynara também destacou o papel do acompanhamento psicológico nesse processo. De acordo com a apresentadora, a terapia foi fundamental para desenvolver uma percepção mais saudável da própria imagem. "A terapia foi algo que me ajudou muito e melhorou muito essa minha relação com a minha imagem, com meu corpo e com minha autoestima", concluiu.