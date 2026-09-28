CRITICADO

The Town anuncia Marilyn Manson e provoca revolta nas redes; entenda por que escolha virou alvo de críticas

Cantor é uma das primeiras atrações confirmadas para 2027

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 13:48

Marilyn Manson Crédito: Reprodução/Instagram @twink6

O anúncio de Marilyn Manson como uma das atrações do The Town 2027 provocou uma onda de críticas nas redes sociais nesta segunda-feira (28). O cantor foi confirmado ao lado do Slipknot como uma das primeiras atrações da próxima edição do festival, mas sua presença dividiu e incomodou parte do público por causa das acusações de abuso que enfrenta desde 2021.

Manson, cujo nome verdadeiro é Brian Warner, foi acusado por várias mulheres de abuso físico, sexual e psicológico, além de controle coercitivo em relacionamentos afetivos e profissionais. O artista nega as acusações.

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"Deus nos livre. Cancela que dá tempo", disse uma pessoa no X (antigo Twitter). "Honestamente sem entender como esse cara não tá preso", afirmou outra. "É de um absurdo sem tamanho NAMORAL", criticou mais uma. "Normalizou trazer criminoso pra festival por acaso?", questionou outra.

Após a repercussão, o The Town afirmou ao g1 que "repudia qualquer manifestação de violência, agressão e assédio". O festival também declarou que cabe às autoridades competentes analisar as denúncias e determinar eventuais responsabilidades.

Segundo a organização, a participação de Manson está relacionada à turnê mundial do Slipknot. O músico também foi incluído em apresentações da excursão em Londres e em países da América Latina.

Acusações contra Marilyn Manson

A série de denúncias contra Manson veio a público a partir de 2021, quando diversas mulheres passaram a relatar episódios que teriam ocorrido durante relacionamentos pessoais ou vínculos profissionais com o cantor.

Entre as acusadoras, estão as atrizes Esmé Bianco e Evan Rachel Wood, além de outras quatro mulheres. Os relatos incluem acusações de violência física, abuso sexual, violência psicológica e comportamento controlador. Ele nega as acusações.

Em janeiro de 2025, depois de aproximadamente quatro anos de investigação, a promotoria de Los Angeles decidiu não apresentar acusações criminais contra o cantor. Segundo os promotores, parte dos relatos estava fora do prazo legal para responsabilização criminal, enquanto outras alegações não puderam ser comprovadas.

A decisão, porém, não encerrou todas as disputas judiciais envolvendo o artista. Uma ação movida por uma ex-assistente de Manson foi reaberta neste ano com base em uma nova janela legal criada na Califórnia para permitir processos relacionados a antigos casos de violência sexual.