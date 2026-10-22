Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

The Voice Brasil cancela gravação após denúncia de funcionários sobre voto nas eleições; entenda

Após repercussão, programa será gravado no decorrer da próxima semana

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 11:06

Tiago Leifert no comando do The Voice Brasil
Tiago Leifert no comando do The Voice Brasil Crédito: SBT/Divulgação

A produção do The Voice Brasil cancelou a gravação que estava prevista para domingo (25), data do segundo turno das eleições presidenciais, após funcionários denunciarem dificuldades para exercer o direito ao voto. A informação foi divulgada pelo Splash, do UOL.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, profissionais da Formata, coprodutora do reality musical ao lado do SBT, afirmaram que a rotina de gravações aos domingos impediria parte da equipe de comparecer às urnas. Os colaboradores teriam tentado negociar uma mudança no horário de trabalho, com a proposta de votar pela manhã e iniciar a diária depois, mas a chefia não teria aceitado.

Ex-The Voice morre após ser picada por cobra

Ifunanya Nwangene, ex-participante do The Voice morre após ser picada por cobra por Reprodução/YouTube
Ifunanya Nwangene, ex-participante do The Voice morre após ser picada por cobra por Reprodução/Redes Sociais
Ifunanya Nwangene, ex-participante do The Voice morre após ser picada por cobra por Reprodução/Redes Sociais
Ifunanya Nwangene, ex-participante do The Voice morre após ser picada por cobra por Reprodução/Redes Sociais
Ifunanya Nwangene, ex-participante do The Voice morre após ser picada por cobra por Reprodução/Redes Sociais
Ifunanya Nwangene, ex-participante do The Voice morre após ser picada por cobra por Reprodução/YouTube
Ifunanya Nwangene, ex-participante do The Voice morre após ser picada por cobra por Reprodução/Redes Sociais
Ifunanya Nwangene, ex-participante do The Voice morre após ser picada por cobra por Reprodução/Redes Sociais
Ifunanya Nwangene, ex-participante do The Voice morre após ser picada por cobra por Reprodução/Redes Sociais
Ifunanya Nwangene, ex-participante do The Voice morre após ser picada por cobra por Reprodução/Redes Sociais
1 de 10
Ifunanya Nwangene, ex-participante do The Voice morre após ser picada por cobra por Reprodução/YouTube

A negativa provocou indignação entre os funcionários, que levantaram a possibilidade de a situação configurar crime eleitoral. O artigo 297 do Código Eleitoral prevê detenção de até seis meses e pagamento de multa para quem impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio.

Após a denúncia, a Disney, responsável pela exibição do programa no streaming pelo Disney+, confirmou que não haverá gravação neste domingo. "As próximas gravações do The Voice Brasil acontecerão no decorrer da próxima semana. Não terá gravação no domingo", informou um representante da empresa ao Splash. Ao Metrópoles, a assessoria também declarou que as gravações ocorrerão durante a semana.

O SBT informou ao Metrópoles que estava analisando o caso. A Formata também foi procurada pelo Splash, mas não havia resposta até a publicação da reportagem.

Leia mais

Imagem - Malévola Alves aparece aos prantos após prisão no Egito: 'Fui muito humilhada'

Malévola Alves aparece aos prantos após prisão no Egito: 'Fui muito humilhada'

Imagem - Apresentadora da Globo faz promessa ao vivo com prêmio de R$ 200 milhões da Mega-Sena: 'Feliz da vida'

Apresentadora da Globo faz promessa ao vivo com prêmio de R$ 200 milhões da Mega-Sena: 'Feliz da vida'

Imagem - Aos 10 anos, filha de Deolane tem crise após derrota da mãe na Justiça, quebra a casa toda e vai parar no hospital

Aos 10 anos, filha de Deolane tem crise após derrota da mãe na Justiça, quebra a casa toda e vai parar no hospital

Tags:

the Voice Brasil

Mais recentes

Imagem - Escondidinho de carne moída gratinado: receita cremosa e prática para o almoço não precisa ir ao forno

Escondidinho de carne moída gratinado: receita cremosa e prática para o almoço não precisa ir ao forno
Imagem - Solteiros podem se surpreender no amor e casais terão conversas decisivas hoje (22 de outubro)

Solteiros podem se surpreender no amor e casais terão conversas decisivas hoje (22 de outubro)
Imagem - Malévola Alves aparece aos prantos após prisão no Egito: 'Fui muito humilhada'

Malévola Alves aparece aos prantos após prisão no Egito: 'Fui muito humilhada'