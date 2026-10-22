TELEVISÃO

The Voice Brasil cancela gravação após denúncia de funcionários sobre voto nas eleições; entenda

Após repercussão, programa será gravado no decorrer da próxima semana

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 11:06

Tiago Leifert no comando do The Voice Brasil Crédito: SBT/Divulgação

A produção do The Voice Brasil cancelou a gravação que estava prevista para domingo (25), data do segundo turno das eleições presidenciais, após funcionários denunciarem dificuldades para exercer o direito ao voto. A informação foi divulgada pelo Splash, do UOL.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, profissionais da Formata, coprodutora do reality musical ao lado do SBT, afirmaram que a rotina de gravações aos domingos impediria parte da equipe de comparecer às urnas. Os colaboradores teriam tentado negociar uma mudança no horário de trabalho, com a proposta de votar pela manhã e iniciar a diária depois, mas a chefia não teria aceitado.

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A negativa provocou indignação entre os funcionários, que levantaram a possibilidade de a situação configurar crime eleitoral. O artigo 297 do Código Eleitoral prevê detenção de até seis meses e pagamento de multa para quem impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio.

Após a denúncia, a Disney, responsável pela exibição do programa no streaming pelo Disney+, confirmou que não haverá gravação neste domingo. "As próximas gravações do The Voice Brasil acontecerão no decorrer da próxima semana. Não terá gravação no domingo", informou um representante da empresa ao Splash. Ao Metrópoles, a assessoria também declarou que as gravações ocorrerão durante a semana.