ADEUS, VILÃ!

Theresa Fonseca revela planos após fim de 'A Nobreza do Amor': 'Aproveitar meu marido'

Intérprete da vilã Virgínia organizou o próprio casamento durante as gravações da novela das 6

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 08:44

Theresa Fonseca é Virginia em 'A Nobreza do Amor' e se casou com Gustav von Fürstenberg Crédito: Reprodução/Instagram

Theresa Fonseca enfim vai poder desligar o celular e relaxar. Com o último capítulo de 'A Nobreza do Amor' no ar nesta sexta-feira (6), a atriz se despede da vilã Virgínia para focar de vez na rotina a dois com o diretor Gustav von Fürstenberg. Os dois se casaram em agosto.

Theresa Fonseca é Virginia em 'A Nobreza do Amor' 1 de 9

Equilibrar a maratona de gravações com os preparativos da festa exigiu jogo de cintura da artista. Em conversa com o Jornal Extra, Theresa relembrou o aperto para dar conta de tudo ao mesmo tempo sem perder a concentração no set de filmagem.

"Eu tive que administrar muito o meu tempo e deixar a energia no lugar certo. Foi realmente um passo de cada vez e com foco grande nas cenas. Foi uma correria, mas também um trabalho muito entregue com presença em cada um dos meus atos", contou a atriz.

Passada as armações contra a mocinha vivida por Duda Santos, a atriz agora só pensa em descansar com o marido. Os dois pretendem arrumar as malas assim que acertarem os detalhes da casa nova, com planos que incluem um tempo nos Estados Unidos.

"A gente ainda não decidiu nada. Também queremos passar uma temporada em Los Angeles. Talvez nossa lua de mel fique para depois do carnaval. Antes, queremos arrumar nossa casa", explicou a artista, completando: "Quero aproveitar meu marido, ter a nossa lua de mel, viajar e descansar. Quero me renovar para voltar cada vez melhor".

Theresa Fonseca se casou com Gustav von Fürstenberg 1 de 15

Depois de infernizar o triângulo com Nicolas Prattes na TV, Theresa comemora o retorno do público e a chance de sair da zona de conforto na televisão.