LUTO

Thiago Gagliasso deixa divergências de lado e tenta se aproximar de Bruno após morte do pai: ‘Beijo no coração’

Irmãos têm relação marcada por divergências políticas; deputado prestou solidariedade ao ator durante o período de luto

Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 15:30

Bruno Gagliasso e Thiago Gagliasso Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Thiago Gagliasso deixou as diferenças políticas de lado para prestar solidariedade ao irmão, Bruno Gagliasso, após a morte de Paulo César Marques, pai do ator. Ele morreu na segunda-feira (28), aos 79 anos, depois de permanecer cerca de 20 dias internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Thiago enviou uma mensagem diretamente ao irmão e destacou que as divergências entre os dois não se sobrepõem ao momento de luto. “Queria mandar um beijo no coração do meu irmão, que não existe divergência política que vá superar isso, e desejar um conforto para ele e para a família”, declarou.

O Rancho da Montanha dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank 1 de 39

Bruno e Thiago são filhos de Lúcia Gagliasso, mas têm pais diferentes. Bruno é filho de Paulo César Marques, enquanto Thiago é filho de Fernando Ferreira.

A relação entre os irmãos se tornou publicamente conturbada a partir das eleições de 2018, período em que divergências políticas dentro da família ganharam repercussão.

Thiago se aproximou politicamente de Jair Bolsonaro, filiou-se ao PL e foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro em 2022. Em 2026, ele concorre a uma vaga de deputado federal.

Bruno Gagliasso, por sua vez, já manifestou publicamente apoio a candidatos de esquerda. As posições distintas contribuíram para o afastamento dos irmãos ao longo dos últimos anos.

Pai de Bruno morreu aos 79 anos

Paulo César Marques morreu após passar cerca de 20 dias internado. Durante esse período, ele sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e passou por duas cirurgias cardíacas.

Após a morte, Bruno publicou registros ao lado do pai e fez uma breve homenagem nas redes sociais. “Você está em mim! Te amo, obrigado, pai”, escreveu o ator.