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Thiago Lacerda e Vanessa Lóes se separam após 25 anos: 'Muita dor'

No ar em 'Por Você, ator da Globo confirmou o fim do casamento neste domingo (20)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 14:58

Laura (Vanessa Lóes) e Lúcio (Thiago Lacerda) em A Vida da Gente, em 2011 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Chegou ao fim um dos relacionamentos mais duradouros da televisão brasileira. Thiago Lacerda e Vanessa Lóes não estão mais juntos após 25 anos de união. O término foi confirmado pelo próprio galã neste domingo (20), durante uma entrevista ao jornal O Globo.

Sem fugir do assunto, o ator abriu o coração sobre o peso da decisão. Ele explicou que o processo de separação foi longo e doloroso, mas trouxe aprendizados para ambos. "Tem sido um momento delicado, de muita dor, mas de ensinamento também. É tudo muito recente", declarou Thiago, ressaltando o respeito pela história de mais de duas décadas que viveram.

Vanessa Lóes e Thiago Lacerda 1 de 12

Os indícios do afastamento, no entanto, já circulavam dias antes do anúncio oficial. O ex-casal marcou presença no Rock in Rio deste ano, mas em datas diferentes. Enquanto Vanessa curtiu o festival no dia 4 de setembro acompanhada apenas dos três filhos, Thiago foi fotografado sozinho circulando pela área VIP do evento no dia 11.

Do casamento, nasceram três filhos: Gael, de 18 anos, Cora, de 16, e Pilar, de 12. Para acompanhar de perto o crescimento dos filhos, Vanessa tomou a decisão de se afastar da televisão há mais de dez anos. Enquanto ela assumia a rotina da casa, Thiago seguiu emendando trabalhos na Globo e, atualmente, integra o elenco da novela das sete 'Por Você'.

Vanessa Lóes e Thiago Lacerda 1 de 12

Em março do ano passado, Vanessa chegou a explicar a dinâmica da família. Na época, ela confessou que a agenda lotada do marido pesou na sua escolha profissional. Insatisfeita com os convites que recebia da emissora e triste por ficar longe das crianças devido às gravações, ela optou por pausar a própria carreira em vez de atribuir a criação dos filhos.