Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Thiago Lacerda e Vanessa Lóes se separam após 25 anos: 'Muita dor'

No ar em 'Por Você, ator da Globo confirmou o fim do casamento neste domingo (20)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 14:58

Laura (Vanessa Lóes) e Lúcio (Thiago Lacerda) em A Vida da Gente, em 2011 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Chegou ao fim um dos relacionamentos mais duradouros da televisão brasileira. Thiago Lacerda e Vanessa Lóes não estão mais juntos após 25 anos de união. O término foi confirmado pelo próprio galã neste domingo (20), durante uma entrevista ao jornal O Globo.

Sem fugir do assunto, o ator abriu o coração sobre o peso da decisão. Ele explicou que o processo de separação foi longo e doloroso, mas trouxe aprendizados para ambos. "Tem sido um momento delicado, de muita dor, mas de ensinamento também. É tudo muito recente", declarou Thiago, ressaltando o respeito pela história de mais de duas décadas que viveram.

Vanessa Lóes e Thiago Lacerda

Vanessa Lóes e Thiago Lacerda com os três filhos por Reprodução/Redes Sociais
Laura (Vanessa Lóes) e Lúcio (Thiago Lacerda) em A Vida da Gente, em 2011 por Reprodução/Redes Sociais
Laura (Vanessa Lóes) e Lúcio (Thiago Lacerda) em A Vida da Gente, em 2011 por Divulgação/Globo/Matheus Cabral
Vanessa Lóes e Thiago Lacerda com os três filhos por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lóes e Thiago Lacerda por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lóes na novela "A vida da gente" por João Miguel Jr./TV Globo
Thiago Lacerda e Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram
Confita detalhes da propriedade de Thiago Lacerda por Reprodução | Redes Sociais
Thiago Lacerda e Vanessa Lóes por Reprodução | Instagram
Thiago Lacerda por Reprodução | Instagram
“O Amor Natural” com Thiago Lacerda por Reprodução
Vanessa Lóes e Thiago Lacerda por Reprodução/Redes Sociais
1 de 12
Vanessa Lóes e Thiago Lacerda com os três filhos por Reprodução/Redes Sociais

Os indícios do afastamento, no entanto, já circulavam dias antes do anúncio oficial. O ex-casal marcou presença no Rock in Rio deste ano, mas em datas diferentes. Enquanto Vanessa curtiu o festival no dia 4 de setembro acompanhada apenas dos três filhos, Thiago foi fotografado sozinho circulando pela área VIP do evento no dia 11.

Leia mais

Imagem - Longe da TV há 10 anos, ex-atriz da Globo fatura com cervejaria, mansão na Bahia e cães raros

Longe da TV há 10 anos, ex-atriz da Globo fatura com cervejaria, mansão na Bahia e cães raros

Imagem - Galã de Por Você transforma refúgio da família em projeto para produção de ingrediente sustentável para produção da cerveja

Galã de Por Você transforma refúgio da família em projeto para produção de ingrediente sustentável para produção da cerveja

Imagem - Ex-atriz da Globo explica sumiço das telas e cita sofrimento no trabalho: 'Fiquei triste'

Ex-atriz da Globo explica sumiço das telas e cita sofrimento no trabalho: 'Fiquei triste'

Do casamento, nasceram três filhos: Gael, de 18 anos, Cora, de 16, e Pilar, de 12. Para acompanhar de perto o crescimento dos filhos, Vanessa tomou a decisão de se afastar da televisão há mais de dez anos. Enquanto ela assumia a rotina da casa, Thiago seguiu emendando trabalhos na Globo e, atualmente, integra o elenco da novela das sete 'Por Você'.

Vanessa Lóes e Thiago Lacerda

Vanessa Lóes e Thiago Lacerda com os três filhos por Reprodução/Redes Sociais
Laura (Vanessa Lóes) e Lúcio (Thiago Lacerda) em A Vida da Gente, em 2011 por Reprodução/Redes Sociais
Laura (Vanessa Lóes) e Lúcio (Thiago Lacerda) em A Vida da Gente, em 2011 por Divulgação/Globo/Matheus Cabral
Vanessa Lóes e Thiago Lacerda com os três filhos por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lóes e Thiago Lacerda por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lóes na novela "A vida da gente" por João Miguel Jr./TV Globo
Thiago Lacerda e Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram
Confita detalhes da propriedade de Thiago Lacerda por Reprodução | Redes Sociais
Thiago Lacerda e Vanessa Lóes por Reprodução | Instagram
Thiago Lacerda por Reprodução | Instagram
“O Amor Natural” com Thiago Lacerda por Reprodução
Vanessa Lóes e Thiago Lacerda por Reprodução/Redes Sociais
1 de 12
Vanessa Lóes e Thiago Lacerda com os três filhos por Reprodução/Redes Sociais

Em março do ano passado, Vanessa chegou a explicar a dinâmica da família. Na época, ela confessou que a agenda lotada do marido pesou na sua escolha profissional. Insatisfeita com os convites que recebia da emissora e triste por ficar longe das crianças devido às gravações, ela optou por pausar a própria carreira em vez de atribuir a criação dos filhos.

O romance entre os atores começou em 2001 e o casamento aconteceu apenas em 2007, numa cerimônia íntima em Petrópolis, na região serrana do Rio. Na TV, o público teve a chance de vê-los juntos em 'A Vida da Gente' (2011), quando dividiram a tela interpretando Laura e Lúcio, ironicamente um casal de ex-namorados.

Leia mais

Imagem - Morre Nick Sol, cantora de funk e destaque do Carnaval, aos 38 anos

Morre Nick Sol, cantora de funk e destaque do Carnaval, aos 38 anos

Imagem - Quem é Maria Clara? Youtuber que encantou filha de Neymar celebra 15 anos com luxo e joias de lembrancinha

Quem é Maria Clara? Youtuber que encantou filha de Neymar celebra 15 anos com luxo e joias de lembrancinha

Imagem - Vem aí o sétimo! MC Poze do Rodo anuncia que será pai novamente e revela nome do bebê

Vem aí o sétimo! MC Poze do Rodo anuncia que será pai novamente e revela nome do bebê

Tags:

tv Globo Atores Ator Atriz Separação Divórcio Thiago Lacerda Vanessa Lóes

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Quem é Vanessa Lóes? Ex de Thiago Lacerda mudou de profissão e hoje fatura com negócios milionários

Quem é Vanessa Lóes? Ex de Thiago Lacerda mudou de profissão e hoje fatura com negócios milionários