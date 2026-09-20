Thiago Lacerda e Vanessa Lóes se separam após 25 anos: 'Muita dor'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de setembro de 2026 às 14:58
Chegou ao fim um dos relacionamentos mais duradouros da televisão brasileira. Thiago Lacerda e Vanessa Lóes não estão mais juntos após 25 anos de união. O término foi confirmado pelo próprio galã neste domingo (20), durante uma entrevista ao jornal O Globo.
Sem fugir do assunto, o ator abriu o coração sobre o peso da decisão. Ele explicou que o processo de separação foi longo e doloroso, mas trouxe aprendizados para ambos. "Tem sido um momento delicado, de muita dor, mas de ensinamento também. É tudo muito recente", declarou Thiago, ressaltando o respeito pela história de mais de duas décadas que viveram.
Vanessa Lóes e Thiago Lacerda
Os indícios do afastamento, no entanto, já circulavam dias antes do anúncio oficial. O ex-casal marcou presença no Rock in Rio deste ano, mas em datas diferentes. Enquanto Vanessa curtiu o festival no dia 4 de setembro acompanhada apenas dos três filhos, Thiago foi fotografado sozinho circulando pela área VIP do evento no dia 11.
Do casamento, nasceram três filhos: Gael, de 18 anos, Cora, de 16, e Pilar, de 12. Para acompanhar de perto o crescimento dos filhos, Vanessa tomou a decisão de se afastar da televisão há mais de dez anos. Enquanto ela assumia a rotina da casa, Thiago seguiu emendando trabalhos na Globo e, atualmente, integra o elenco da novela das sete 'Por Você'.
Vanessa Lóes e Thiago Lacerda
Em março do ano passado, Vanessa chegou a explicar a dinâmica da família. Na época, ela confessou que a agenda lotada do marido pesou na sua escolha profissional. Insatisfeita com os convites que recebia da emissora e triste por ficar longe das crianças devido às gravações, ela optou por pausar a própria carreira em vez de atribuir a criação dos filhos.
O romance entre os atores começou em 2001 e o casamento aconteceu apenas em 2007, numa cerimônia íntima em Petrópolis, na região serrana do Rio. Na TV, o público teve a chance de vê-los juntos em 'A Vida da Gente' (2011), quando dividiram a tela interpretando Laura e Lúcio, ironicamente um casal de ex-namorados.