FIM DO CASAMENTO

Thiago Lacerda se pronuncia pela 1ª vez após separação de Vanessa Lóes: 'Um assunto muito íntimo'

Ator falou sobre o fim do casamento e revelou como tem lidado com a nova fase

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 09:23

Vanessa Lóes e Thiago Lacerda Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Thiago Lacerda falou pela primeira vez sobre a separação de Vanessa Lóes após 25 anos de relacionamento. O ator de 48 anos contou como tem lidado com o fim do casamento e definiu o atual momento como uma fase de transformação e reinvenção.

"A gente está separado. São 25 anos de uma vida compartilhada e, nesse momento, estamos separados, é importante dizer. É um assunto muito íntimo, foi um processo de muito tempo, que me trouxe muita lindeza, mas também me ensinou muita dureza. Tem sido um momento delicado, de muita dor, mas de ensinamento também. É tudo muito recente", afirmou, em entrevista ao videocast do GLOBO 'Conversa vai, conversa vem'.

Vanessa Lóes e Thiago Lacerda 1 de 12

Durante a conversa, Thiago explicou que a separação também tem representado um período de redescobertas pessoais. Para ele, a nova fase exige aprender a olhar mais para si e repensar escolhas que antes faziam parte da rotina do casal. "Aprender a cuidar de mim um pouquinho, me priorizar. É uma transformação ampla. Tudo ao meu redor está se transformando pelos caminhos tão generosos como foram até agora", declarou.

Apesar do fim da relação, o ator ressaltou que ele e Vanessa conseguiram preservar o diálogo e o vínculo familiar. Os dois são pais de Gael, de 18 anos, Cora, de 16, e Pilar, de 12.

"[As crianças] estão ótimas, nós todos bem. É um processo pelo afeto. Começou pelo amor, vai acabar pelo amor. A gente conseguiu construir a possibilidade de um diálogo maduro, respeitoso. Era importante encontrar um desfecho pelo afeto", afirmou.

Segundo Thiago, a separação não significa o fim da família que os dois construíram ao longo de mais de duas décadas. "A gente segue juntos, somos uma família, cinco pessoas. Numa outra configuração, num outro formato, mas sempre juntos", explicou.

Fazenda de Thiago Lacerda 1 de 12

O ator também comentou a escolha de manter a separação longe das redes sociais e de evitar transformar a vida íntima em assunto público. Segundo ele, a discrição faz parte de sua personalidade e não apenas de uma estratégia para lidar com a exposição.

"Tenho uma natureza que me impede de ser diferente. Sou mais discreto. Minha profissão, por definição, é exposta, pública. Nunca achei que devesse somar a isso a minha intimidade. Sempre acreditei que era importante proteger algo dessa exposição toda, que é muito violenta. As pessoas fantasiam e têm uma falsa percepção do que é estar exposto, então, acho importante preservar minha intimidade", explicou.

O ator reconheceu que entende a curiosidade do público sobre a vida de pessoas famosas, mas afirmou que não pretende alimentar especulações.

"É mais temperamento que estratégia. Mas acredito que minha vida pertence a mim e às pessoas que compartilham desse lugar. Entendo que as pessoas tenham curiosidades, aceito essas publicações a respeito da vida das pessoas famosas, mas não contem comigo para alimentar essa coisa", declarou.

Paternidade ganhou novo significado

Na mesma entrevista, Thiago também falou sobre a relação com os três filhos e sobre como a paternidade modificou sua maneira de enxergar a vida. Para ele, a chegada de Gael, Cora e Pilar provocou mudanças profundas na forma como entende o papel de pai.

"A chegada dos três, especialmente do Gael, o primeiro, transforma a gente de um jeito definitivo, né? A gente se pergunta um monte de coisa que não havia se perguntado, muda muita coisa que achava que sabia. Que tipo de pai pretendo e consigo ser? Que tipo de precariedade preciso de acolhimento. Os três me modificaram profundamente de forma definitiva. De que maneira pertenço àquele ambiente?", afirmou.

"A busca por essa verdade pessoal, para que ela seja revelada no exemplo, no cotidiano, sem a ilusão de que é preciso um personagem para parecer alguma coisa que não se é. Reflexões, conversas, apontamos, broncas. Isso se faz necessário num ambiente de afeto familiar, confiança, amor e carinho. Meus filhos me ajudam nesse processo do entendimento sobre o que é ser pai. Sobre que pai imaginava ser, qual eu fui quando nasceram, que pai sou hoje e que pai quero ser para frente", continuou.