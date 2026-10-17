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Thiago Oliveira avalia avanço da IA na televisão: 'A verdade nunca será substituída'

Apresentador do 'É de Casa' destacou como a inteligência artificial pode criar novos formatos sem substituir a conexão humana com o público

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 12:05

Thiago Oliveira
Thiago Oliveira Crédito: Reprodução/Instagram

O apresentador Thiago Oliveira, do "É de Casa", celebra 24 anos de carreira em meio ao avanço da inteligência artificial (IA) na televisão. Para ele, a tecnologia pode contribuir para a criação de novos formatos e maneiras de transmitir informações, mas não substitui a conexão humana com o público.

"Eu acho que tudo que é usado de forma correta, coerente, facilita pro nosso mundo, pro nosso dia a dia. A tecnologia, ela existe justamente quando você usa de forma correta pra te auxiliar. Com a sua família, no seu trabalho, com saúde, com lazer e assim por diante", afirma.

Thiago Oliveira

Thiago Oliveira por Reprodução/Instagram
Thiago Oliveira apresentou o Universo TOTVS 2026 por Divulgação
Thiago Oliveira por Reprodução/Instagram
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Thiago Oliveira por Reprodução/Instagram

Thiago participou do Universo TOTVS 2026, realizado em São Paulo, evento que reuniu profissionais para discutir tecnologia, negócios e os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho e na criatividade.

Ao falar sobre a aplicação da ferramenta na televisão, o apresentador destacou as possibilidades que ela oferece para o audiovisual, desde que seja utilizada de maneira adequada. "E a inteligência artificial na televisão é a mesma coisa. Você sabendo usar, você cria novos formatos, novos olhares de levar aquela informação", explica.

Apesar das possibilidades, Thiago considera que a tecnologia não pode ocupar o lugar da autenticidade na comunicação com o público.

"Mas algo que nunca será substituído é a verdade. É a verdade absoluta que o ser humano tem como passar pra quem tá assistindo a gente. Eu acho que é a conexão. A gente se conecta com a verdade. E isso é insubstituível", declara.

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