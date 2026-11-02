BOA RECUPERAÇÃO!

Thiago Oliveira deixa estúdio da Globo após É de Casa, segue para hospital e passa por cirurgia: 'Fiz o programa com medo'

Apresentador passou por cirurgia para retirar a vesícula no último sábado (31), após recomendação médica

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 07:59

Thiago Oliveira passou por cirurgia Crédito: Reprodução/Instagram

Thiago Oliveira passou por uma cirurgia para retirar a vesícula no último sábado (31) e usou as redes sociais neste domingo (1º) para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde. O apresentador do É de Casa contou que o procedimento já estava programado havia aproximadamente um mês, mas admitiu que ficou nervoso com a proximidade da operação.

Segundo o comunicador, ele deixou os estúdios da TV Globo logo após apresentar o programa e seguiu diretamente para o hospital. A retirada da vesícula aconteceu por recomendação do médico que o acompanha há vários anos, depois de uma série de exames e avaliações.

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"Passando pra agradecer todas as mensagens, orações, que vocês fizeram, meus amigos, minha família. Deu tudo certo. Ontem saí do programa, vim direto para o hospital e fiz a minha cirurgia, que já estava programada há praticamente um mês. Tirei a minha vesícula", contou.

Thiago também revelou que o receio da cirurgia mexeu com seu emocional, mesmo enquanto cumpria normalmente suas funções na televisão. O apresentador disse que chegou a se emocionar ao pensar no procedimento durante o trabalho.

"Meu médico, que me acompanha há muitos anos, me orientou. Depois tive que internar para fazer todos os exames possíveis e imagináveis e, com a avaliação, a gente achou melhor tirar a vesícula [...]. Eu estava com medo, estava nervoso, fiz o programa com medo, estava ali feliz da vida, apresentando, fazendo o que eu mais amo, mas quando me lembrava vinham algumas lágrimas", relatou.

A cirurgia durou entre 40 e 50 minutos, de acordo com o apresentador. Apesar de ter demorado um pouco mais para despertar da anestesia, ele garantiu que tudo ocorreu bem.

"Foi tudo bem. Fiz no sábado mesmo. A cirurgia foi rápida, 40 a 50 minutos. Demorei a acordar da anestesia, mas agora é vida normal", afirmou.