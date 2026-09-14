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Thiago Rodrigues retorna à Globo em 'Avenida Brasil 2' após quase dez anos

Ator assume personagem inédito na continuação assinada por João Emanuel Carneiro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 12:57

Thiago Rodrigues participa de 'Rock Story' Crédito: Divulgação 

Thiago Rodrigues está de volta às novelas da TV Globo. Segundo o portal Leo Dias, o ator foi escalado para o elenco de 'Avenida Brasil 2', sequência oficial do fenômeno exibido em 2012. O projeto marca o retorno do artista aos folhetins da emissora carioca após uma pausa de quase dez anos longe dos estúdios do canal.

O ator Thiago Rodrigues

O ator Thiago Rodrigues por Reprodução/Instagram
O ator Thiago Rodrigues por Reprodução/Instagram
O ator Thiago Rodrigues por Reprodução/Instagram
O ator Thiago Rodrigues por Reprodução/Instagram
O ator Thiago Rodrigues por Reprodução/Instagram
O ator Thiago Rodrigues por Reprodução/Instagram
O ator Thiago Rodrigues por Reprodução/Instagram
O ator Thiago Rodrigues por Reprodução/Instagram
Os atores Thiago Lacerda e Thiago Rodrigues por Reprodução/Instagram
O ator Thiago Rodrigues por Reprodução/Instagram
Joana Balaguer com Thiago Rodrigues na época de 'Malhação' e atualmente por Reprodução/TV Globo e Reprodução/Instagram
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O ator Thiago Rodrigues por Reprodução/Instagram

A última aparição do ator em uma novela da casa aconteceu em 2015, na trama 'Sete Vidas', seguida por uma participação especial em 'Rock Story', no ano de 2017. Desde então, ele trilhou novos caminhos profissionais fora do Brasil e em outras emissoras.

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Nesse período afastado, Thiago mudou-se para Portugal, onde atuou em produções locais, como 'Valor da Vida' e 'Prisioneira'. De volta ao Brasil, ele também participou das novelas 'Amor sem Igual' (2019) e 'Gênesis' (2021), da Record.

Na continuação escrita por João Emanuel Carneiro, o artista dará vida a um personagem completamente inédito ao lado de nomes consagrados como Adriana Esteves e Débora Falabella. Os detalhes sobre o papel seguem sob sigilo.

A superprodução foi confirmada pela emissora na última semana e tem estreia programada para janeiro de 2027. O folhetim ocupará a faixa das nove, entrando no ar logo após o encerramento de 'Quem Ama Cuida', assinada por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

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Tags:

Novela Avenida Brasil Novelas da Rede Globo Atriz Thiago Rodrigues

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