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Thiaguinho celebra 1 ano de Bento, filho com Carol Peixinho e faz declaração: ‘Encheu nossa vida e casa de luz’

Cantor compartilhou várias registros da fase de crescimento de Bento nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 12:40

Carol Peixinho também compartilhou registro nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Thiaguinho e a ex-BBB e influenciadora Carol Peixinho comemoraram neste sábado (19), o primeiro aniversário de Bento, primeiro filho do casal.

Em seu perfil do Instagram, Thiaguinho abriu um álbum de fotos com registros divertidos com o bebê e reforçou que o último ano marcou o início de uma nova fase para a família.

Thiaguinho faz homenagem para Bento nas redes sociais 1 de 20

“Meu filho. Há exatamente um ano, às 00h22, você chegou. E eu também nasci de novo. Nasceu o Bento. Nasceu o Papai. Nasceu a Mamãe. Nossa Família!”, escreveu.

O cantor contou que a chegada do filho mudou sua relação com Deus e suas prioridades. “Você mudou minha relação com Deus. Minhas orações, sonhos, prioridades. Até o jeito como enxergo a minha vida”, afirmou.

Thiaguinho também fez uma declaração para a companheira, com quem está junto há cinco anos. “Você tem uma mãe maravilhosa! Há 1 ano ela acorda de madrugada pra te dar o alimento da vida. Cuidando, protegendo, acolhendo. Amando você de um jeito que emociona acompanhar de perto”, escreveu.

O artista ainda pediu a Deus que tenha tempo suficiente para acompanhar cada etapa do crescimento de Bento. “Tempo pra te ver crescer. Pra ouvir suas primeiras palavras. Pra segurar sua mão nos primeiros passos. Pra te ensinar o que meu pai me ensinou. Pra estar perto”, declarou.

“Você encheu nossa casa e a vida de luz. Eu já nem consigo me lembrar de como era a vida sem você e sem esse amor que transborda o meu coração”, garantiu. "Você não faz ideia do tamanho do amor que existe aqui. E talvez nunca faça. Porque amor de pai e mãe não cabem em palavras. Só cabem na vida inteira. Te amo com todas as minhas forças", finalizou.

Carol Peixinho também publicou os primeiros registros com o filho, enquanto Thiaguinho retorna de um show na noite anterior em Lima Duarte, em Minas Gerais. A publicitária acordou o bebe com a cantiga Palminha de São Tomé, enquanto o pequeno sorria e batia palmas.