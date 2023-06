Thiaguinho e Carol Peixinho trocam declarações nas redes: 'Me sinto completo'

O cantor Thiaguinho e a influenciadora baiana Carol Peixinho aproveitaram o Dia dos Namorados para trocar declarações nesta segunda-feira (12). O artista compartilhou um álbum de fotos registrando momentos românticos ao lado da ex-BBB e abriu o coração sobre a amada No Instagram. "Você tem tudo o que eu preciso! Você é o que falta em mim. e é por isso que me sinto completo!", diz ele em um trecho da mensagem, que foi curtida por amigos como Giovanna Lancellotti e Rafael Zulu.

Também no Instagram, Carol revelou detalhes do relacionamento com Thiaguinho. "Se relacione com alguém que faça seus olhos brilharem… E assim somos nós!!! Que delícia te amar e ser tão amada por você, meu amor", começou escrevendo.