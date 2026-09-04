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Tia de Letícia Colin, a Adriana de Quem Ama Cuida, perdeu pai e mãe no mesmo dia após 70 anos de casamento: 'Nem a morte separou'

Adriana Colin soube da morte da mãe durante o velório do pai e decidiu esperar a chegada do corpo para que os dois fossem enterrados juntos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 19:25

Letícia Colin fez uma declaração de aniversário para sua tia, Adriana Colin
Letícia Colin fez uma declaração de aniversário para sua tia, Adriana Colin Crédito: Reprodução/Instagram

Adriana Colin, tia da atriz Letícia Colin e nome conhecido da televisão brasileira, enfrentou um dos momentos mais dolorosos de sua vida em 3 de julho de 2012. Em um intervalo de poucas horas, a apresentadora perdeu o pai e a mãe, que estavam casados havia 70 anos.

José, pai de Adriana, tinha 92 anos e morreu após sofrer um ataque cardíaco. Horas depois, por volta das 15h15, Audina, de 88 anos, morreu após enfrentar um câncer.

Letícia Colin e sua tia, Adriana

Letícia Colin e sua tia, Adriana por Reprodução/Instagram
Letícia Colin e sua tia, Adriana por Reprodução/Instagram
Letícia Colin e sua tia, Adriana por Reprodução/Instagram
Letícia Colin e sua tia, Adriana por Reprodução/Instagram
Letícia Colin e sua tia, Adriana por Reprodução/Instagram
Letícia Colin e sua tia, Adriana por Reprodução/Instagram
Letícia Colin e sua tia, Adriana por Reprodução/Instagram
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Letícia Colin e sua tia, Adriana por Reprodução/Instagram
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Letícia Colin e sua tia, Adriana por Reprodução/Instagram
Letícia Colin e sua tia, Adriana por Reprodução/Instagram
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Letícia Colin e sua tia, Adriana por Reprodução/Instagram

A história ganhou ainda mais emoção porque Adriana estava no velório do pai quando recebeu a notícia da morte da mãe. A família decidiu interromper a cerimônia e esperar a chegada do corpo de Audina para que o casal pudesse ser sepultado junto.

"Paramos a celebração, esperamos a minha mãe chegar e eles foram enterrados juntos. Uma história linda de que nem a morte separou", contou Adriana ao recordar o episódio anos depois.

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Pai visitava a mulher todos os dias no hospital

Em entrevista ao programa "Sensacional", da RedeTV!, em 2024, Adriana revelou detalhes dos últimos meses dos pais. Audina enfrentava uma doença em estágio terminal e permaneceu hospitalizada por vários meses.

"Não fui mãe, porque filha, foi muito bom ser filha desses dois. Minha mãe já estava com doença terminal, ficou vários meses no hospital, e meu pai ia todo dia vê-la", recordou.

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Pouco antes de morrer, José acompanhou Adriana em uma viagem de trabalho para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Durante o compromisso, ele começou a apresentar um comportamento diferente. "Quando chegou no shopping, falava coisas desconexas. 'Cadê a minha mãe', 'cadê a mamãe'", contou a apresentadora.

Segundo Adriana, o pai apresentava sinais de uma isquemia e acabou internado justamente no mesmo quarto onde a esposa já estava. Posteriormente, o quadro se agravou e ele foi transferido para a UTI, onde permaneceu por pouco mais de 40 dias. 

José morreu primeiro. Naquele momento, Audina já estava inconsciente e, por isso, não soube da morte do marido com quem havia compartilhado sete décadas de vida. Horas depois, ela também morreu.

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Ao recordar a coincidência, Adriana enxergou na despedida dos pais uma espécie de último gesto de proteção entre os dois. "Um não ver a morte do outro não foi um presente para eles?", refletiu.

Quem é Adriana Colin?

Antes mesmo de Letícia Colin ganhar projeção como atriz, Adriana já era conhecida do público. Jornalista, apresentadora, modelo, cantora e miss, ela integrou uma das formações mais famosas do grupo Banana Split, criado por Gugu Liberato no fim dos anos 1980, e dividiu o palco com Eliana.

Adriana também fez parte da primeira versão do "Fantasia", no SBT, em 1997, e teve passagens por outras emissoras. Na época em que perdeu os pais, integrava o "Domingão do Faustão", programa no qual trabalhou durante sete anos.

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Neste domingo (6), Adriana e Eliana vão reviver a parceria dos tempos do Banana Split no "Em Família com Eliana", na Globo, trazendo novamente à televisão uma dupla que marcou uma fase da carreira das duas apresentadoras.

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