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Tia Milena faz revelação sobre afastamento de Ana Paula: 'Estou me preservando mais'

Vice-campeã do BBB 26 afirmou que não houve briga com a jornalista e disse que a vida mudou após ganhar visibilidade no programa

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 07:17

Milena e Ana Paula no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

Tia Milena abriu o jogo sobre o afastamento de Ana Paula após o fim do BBB 26. Vice-campeã da temporada, ela afirmou que não houve uma briga com a jornalista e nem com Juliano Floss, mas explicou que a rotina mudou depois do reality.

“Eu falava muito da Ana Paula e muito do Juliano. Hoje estou me preservando mais. Não teve briga, mas a vida está corrida. Na verdade, acho que as pessoas esperavam, até de mim, que fôssemos sair e ficar grudados porque é engajamento de milhões isso aí. Cada um tem uma visão de carreira e está tudo certo. Acho que dá um afastamento, principalmente pelas agendas e por cada um ter uma visão”, afirmou, durante participação no PodGrah, do Multishow.

Tia Milena, do BBB 26 1 de 25

A entrevista foi ao ar na última terça-feira (18), mas havia sido gravada cerca de um mês antes, quando o afastamento entre as duas ainda não havia se tornado público.

Milena contou que ainda troca mensagens com Ana Paula, mas revelou que o último encontro presencial entre as duas aconteceu há cerca de um mês. "De vez em quando mando mensagem para ela, mas estamos com a agenda muito corrida, então não tem como encontrar muito. A última vez acho que tem um mês. É bem complicado", disse.

Questionada se os encontros entre as duas acontecem apenas por causa de compromissos profissionais, Milena explicou que já chegou a encontrar a campeã nos bastidores da Globo de maneira inesperada. "Ela ganhou R$ 1 milhão, não sei se está precisando trabalhar muito. Nos encontramos na Globo, no camarim e não sabíamos que uma ou outra estaria lá", comentou.