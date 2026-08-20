Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tia Milena faz revelação sobre afastamento de Ana Paula: 'Estou me preservando mais'

Vice-campeã do BBB 26 afirmou que não houve briga com a jornalista e disse que a vida mudou após ganhar visibilidade no programa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 07:17

Milena e Ana Paula no BBB 26
Milena e Ana Paula no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

Tia Milena abriu o jogo sobre o afastamento de Ana Paula após o fim do BBB 26. Vice-campeã da temporada, ela afirmou que não houve uma briga com a jornalista e nem com Juliano Floss, mas explicou que a rotina mudou depois do reality. 

“Eu falava muito da Ana Paula e muito do Juliano. Hoje estou me preservando mais. Não teve briga, mas a vida está corrida. Na verdade, acho que as pessoas esperavam, até de mim, que fôssemos sair e ficar grudados porque é engajamento de milhões isso aí. Cada um tem uma visão de carreira e está tudo certo. Acho que dá um afastamento, principalmente pelas agendas e por cada um ter uma visão”, afirmou, durante participação no PodGrah, do Multishow.

Tia Milena, do BBB 26

Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Tia Milena vai morar sozinha no Rio por Reprodução/Redes Sociais
Milena foi a vice-campeã do ‘BBB 26’ por Reprodução/Redes Sociais
Milena foi a vice-campeã do ‘BBB 26’ por Reprodução/TV Globo
Milena foi a vice-campeã do ‘BBB 26’ por Beatriz Damy/Rede Globo
Milena foi a vice-campeã do ‘BBB 26’ por Reprodução/TV Globo
Milena no Bate-Papo BBB por Reprodução
Milena fica em segundo lugar no BBB 26 e encerra trajetória marcante na final por Divulgação/Globo
Milena fica em segundo lugar no BBB 26 e encerra trajetória marcante na final por Divulgação/Globo
1 de 25
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram

A entrevista foi ao ar na última terça-feira (18), mas havia sido gravada cerca de um mês antes, quando o afastamento entre as duas ainda não havia se tornado público.

Milena contou que ainda troca mensagens com Ana Paula, mas revelou que o último encontro presencial entre as duas aconteceu há cerca de um mês. "De vez em quando mando mensagem para ela, mas estamos com a agenda muito corrida, então não tem como encontrar muito. A última vez acho que tem um mês. É bem complicado", disse.

Questionada se os encontros entre as duas acontecem apenas por causa de compromissos profissionais, Milena explicou que já chegou a encontrar a campeã nos bastidores da Globo de maneira inesperada. "Ela ganhou R$ 1 milhão, não sei se está precisando trabalhar muito. Nos encontramos na Globo, no camarim e não sabíamos que uma ou outra estaria lá", comentou.

Apesar do distanciamento, Milena afirmou que continua mantendo contato com outros participantes do BBB 26. "Eu falo muito... Muito não, mas eu falo com a Samira, com o Breno, o Marcelinho, a Ana e o Juliano".

Leia mais

Imagem - Ana Castela revela hospedagem inusitada para Festa do Peão de Barretos: 'Quero viver cada vez mais'

Ana Castela revela hospedagem inusitada para Festa do Peão de Barretos: 'Quero viver cada vez mais'

Imagem - Lembra dela? Ex-BBB de Feira de Santana revela problema de saúde e diz que precisou comer de canudo: 'Muita dor'

Lembra dela? Ex-BBB de Feira de Santana revela problema de saúde e diz que precisou comer de canudo: 'Muita dor'

Imagem - Sabina Simonato leva bronca da mãe ao vivo na Globo por casa bagunçada: 'Precisamos dar um jeito'

Sabina Simonato leva bronca da mãe ao vivo na Globo por casa bagunçada: 'Precisamos dar um jeito'

Tags:

ana Paula Renault tia Milena ana Paula

Mais recentes

Imagem - Esqueleto com mais de 160 fraturas, revela ataque de arma de cerco inglesa e dá pistas de história medieval desconhecida

Esqueleto com mais de 160 fraturas, revela ataque de arma de cerco inglesa e dá pistas de história medieval desconhecida
Imagem - Lua muda de signo hoje (20 de agosto) e pode abrir caminho para novas oportunidades para esses 4 signos

Lua muda de signo hoje (20 de agosto) e pode abrir caminho para novas oportunidades para esses 4 signos
Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Para começar bem o dia, eu já não faço mais questão de sair bem nas fotos - Apresentadora diverte com reflexão sobre envelhecer

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Para começar bem o dia, eu já não faço mais questão de sair bem nas fotos - Apresentadora diverte com reflexão sobre envelhecer