Tia Milena faz revelação sobre afastamento de Ana Paula: 'Estou me preservando mais'

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Giuliana Mancini
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 07:17
Tia Milena abriu o jogo sobre o afastamento de Ana Paula após o fim do BBB 26. Vice-campeã da temporada, ela afirmou que não houve uma briga com a jornalista e nem com Juliano Floss, mas explicou que a rotina mudou depois do reality.
“Eu falava muito da Ana Paula e muito do Juliano. Hoje estou me preservando mais. Não teve briga, mas a vida está corrida. Na verdade, acho que as pessoas esperavam, até de mim, que fôssemos sair e ficar grudados porque é engajamento de milhões isso aí. Cada um tem uma visão de carreira e está tudo certo. Acho que dá um afastamento, principalmente pelas agendas e por cada um ter uma visão”, afirmou, durante participação no PodGrah, do Multishow.
Tia Milena, do BBB 26
A entrevista foi ao ar na última terça-feira (18), mas havia sido gravada cerca de um mês antes, quando o afastamento entre as duas ainda não havia se tornado público.
Milena contou que ainda troca mensagens com Ana Paula, mas revelou que o último encontro presencial entre as duas aconteceu há cerca de um mês. "De vez em quando mando mensagem para ela, mas estamos com a agenda muito corrida, então não tem como encontrar muito. A última vez acho que tem um mês. É bem complicado", disse.
Questionada se os encontros entre as duas acontecem apenas por causa de compromissos profissionais, Milena explicou que já chegou a encontrar a campeã nos bastidores da Globo de maneira inesperada. "Ela ganhou R$ 1 milhão, não sei se está precisando trabalhar muito. Nos encontramos na Globo, no camarim e não sabíamos que uma ou outra estaria lá", comentou.
Apesar do distanciamento, Milena afirmou que continua mantendo contato com outros participantes do BBB 26. "Eu falo muito... Muito não, mas eu falo com a Samira, com o Breno, o Marcelinho, a Ana e o Juliano".