Tia Milena quebra o silêncio após Ana Paula Renault expor fim da amizade em programa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 08:06
A amizade que marcou a trajetória do grupo 'Os Eternos' no BBB 26 parece ter chegado ao fim fora da casa mais vigiada do Brasil. Convidada da estreia do Blogueirinha Entrevista, no Multishow, nesta segunda-feira (28), a campeã Ana Paula Renault abriu o jogo sobre a relação distante com Tia Milena. A declaração repercutiu nas redes sociais e rendeu uma resposta irônica da ex-sister na internet.
Milena e Ana Paula
Durante a conversa ao vivo, Ana Paula explicou que a falta de tempo e os compromissos profissionais impediram o trio, formado também pelo influenciador Juliano Floss, de manter a mesma convivência do confinamento. Enquanto o vínculo com Juliano segue firme, o contato com Milena esfriou. A veterana garantiu que não deixou de responder às mensagens, mas admitiu o afastamento natural da dupla.
O clima azedou de vez quando Blogueirinha trouxe à tona comentários de bastidores. Segundo a apresentadora, Milena teria afirmado que as duas hoje vivem "momentos e patamares de carreira diferentes". Questionada sobre a alfinetada, a vencedora do reality não escondeu o incômodo com a postura da antiga aliada.
"Achei pesado, desnecessário. Eu vi a repercussão e cheguei à conclusão de que não foi boa para ninguém, porque foi uma conexão tão importante", desabafou Ana Paula. Apesar da mágoa, ela tentou encerrar o assunto em tom pacífico: "Quero que ela seja muito feliz, que ela ocupe todos os espaços mesmo. Brilhe, vença e não deixe ninguém te apagar".
Não demorou para que o desabafo ganhasse força na web e chegasse até a outra parte da história. Poucas horas após a exibição do programa, Tia Milena usou seu perfil oficial no X (antigo Twitter) para reagir à repercussão do caso.
"É Milena day? Esqueceram de me avisar??? Já falei que não precisa, mas muito obrigada", disparou a ex-participante da Pipoca, ironizando o fato de ter voltado ao centro das atenções por causa da entrevista.