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Tia Milena revela o que fez com o prêmio do BBB 26: ‘Muitas dívidas’

Vice-campeã do reality contou que usou boa parte dos R$ 150 mil para colocar as contas em dia após deixar o programa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 19:20

Tia Milena contou para onde foi o prêmio do BBB 26 Crédito: Reprodução/YouTube

Tia Milena contou o que aconteceu com os R$ 150 mil que recebeu como vice-campeã do BBB 26. Em entrevista ao PodGrah, a mineira revelou que boa parte do dinheiro foi usada para pagar despesas e dívidas acumuladas antes de sua entrada no reality.

Segundo ela, deixar o programa também trouxe uma série de gastos. “A maior parte dele foi pra pagar, quitar pessoas que eu tava devendo”, explicou.

Tia Milena, do BBB 26

Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Tia Milena vai morar sozinha no Rio por Reprodução/Redes Sociais
Milena foi a vice-campeã do ‘BBB 26’ por Reprodução/Redes Sociais
Milena foi a vice-campeã do ‘BBB 26’ por Reprodução/TV Globo
Milena foi a vice-campeã do ‘BBB 26’ por Beatriz Damy/Rede Globo
Milena foi a vice-campeã do ‘BBB 26’ por Reprodução/TV Globo
Milena no Bate-Papo BBB por Reprodução
Milena fica em segundo lugar no BBB 26 e encerra trajetória marcante na final por Divulgação/Globo
Milena fica em segundo lugar no BBB 26 e encerra trajetória marcante na final por Divulgação/Globo
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Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram

Milena contou que precisou arcar com despesas como aluguel, hospedagem e outros compromissos financeiros que ficaram pendentes durante o período em que esteve confinada.

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Parte do dinheiro também passou a ser usada para manter sua nova rotina em São Paulo. A ex-BBB mora sozinha em um apartamento cujo aluguel custa cerca de R$ 5 mil por mês. A mudança para a capital paulista foi motivada principalmente pela proximidade com sua equipe de trabalho.

A entrevista foi gravada cerca de um mês antes da publicação e também trouxe detalhes sobre a relação de Milena com Ana Paula Renault. Na ocasião, antes dos rumores mais recentes sobre um afastamento entre as duas, ela afirmou que ainda mantinha contato com a amiga, embora as agendas dificultassem os encontros.

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