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Tia Milena revela o que fez com o prêmio do BBB 26: ‘Muitas dívidas’

Vice-campeã do reality contou que usou boa parte dos R$ 150 mil para colocar as contas em dia após deixar o programa

Heider Sacramento

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 19:20

Tia Milena contou para onde foi o prêmio do BBB 26 Crédito: Reprodução/YouTube

Tia Milena contou o que aconteceu com os R$ 150 mil que recebeu como vice-campeã do BBB 26. Em entrevista ao PodGrah, a mineira revelou que boa parte do dinheiro foi usada para pagar despesas e dívidas acumuladas antes de sua entrada no reality.

Segundo ela, deixar o programa também trouxe uma série de gastos. “A maior parte dele foi pra pagar, quitar pessoas que eu tava devendo”, explicou.

Tia Milena, do BBB 26 1 de 25

Milena contou que precisou arcar com despesas como aluguel, hospedagem e outros compromissos financeiros que ficaram pendentes durante o período em que esteve confinada.

Parte do dinheiro também passou a ser usada para manter sua nova rotina em São Paulo. A ex-BBB mora sozinha em um apartamento cujo aluguel custa cerca de R$ 5 mil por mês. A mudança para a capital paulista foi motivada principalmente pela proximidade com sua equipe de trabalho.