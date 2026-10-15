Tiago Abravanel chama atenção ao publicar foto de sunga após eliminar cerca de 23 kg

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Felipe Sena
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 22:57
Após perder cerca de 23 quilos, o ator e cantor Tiago Abravanel, de 38 anos, compartilhou nas redes sociais nesta quarta-feira (14), registros de sunga durante um momento de lazer em um hotel no Rio de Janeiro.
Com uma simples foto, Tiago chamou atenção dos seguidores nas redes sociais, especialmente pela mudança corporal do artista. “Day Off na cidade maravilhosa”, escreveu na legenda da publicação.
Tiago Abravanel mostra corpo após perder 23 kg
Desde junho deste ano, Tiago compartilha nas redes sociais reflexões sobre alimentação, exercícios e os efeitos dessas mudanças na sua vida.
"Agora que eu emagreci, as pessoas estão comentando: 'Nossa, como você está mais bonito'. Eu entendo que isso vem como um elogio, mas me faz pensar numa coisa: por que o mais importante nesse processo não foi o que aconteceu por fora, foi voltar a prestar atenção em mim, na minha saúde e, principalmente, no meu bem-estar", afirmou, segundo o portal Terra.
Abravanel destacou ainda que cuidar de si passou a ocupar um espaço importante na sua vida."Entendi que o exercício físico não muda só o corpo, ele muda o humor, a disposição e a forma como eu encaro o dia a dia", completou.