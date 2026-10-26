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Tiago Abravanel detalha mudanças de hábitos que resultaram na perda de 40 kg

Ator e cantor destacou que teve como foco principal a saúde

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 21:41

Tiago Abravanel
Tiago Abravanel Crédito: Reprodução/Instagram

Tiago Abravanel compartilhou detalhes de sua trajetória de emagrecimento, que culminou na perda de mais de 40 kg. Em vídeo publicado nesta segunda-feira (26), o artista contou que teve a iniciativa há pouco mais de um ano, impulsionada por uma mudança de perspectiva voltada ao seu próprio bem-estar.

"Já faz um ano, um ano e pouco que eu comecei a olhar para mim com outro olhar, pensando na minha saúde em primeiro lugar e, obviamente, que a estética faz parte desse processo", declarou o artista.

Tiago Abravanel

Tiago Abravanel por Reprodução | Redes Sociais
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Tiago Abravanel por Reprodução | Redes Sociais

Abravanel disse que a perda de peso não foi guiada por uma meta numérica na balança ou por prazos determinados. O foco inicial sempre esteve na reeducação alimentar e na adaptação para uma rotina mais saudável.

"Comecei esse processo olhando primeiro para minha alimentação, para a minha rotina, e tudo isso foi aos poucos mudando, melhorando meu sono, mudando meu comportamento com relação a exercício físico", pontuou.

À medida que avançava na perda de peso e, consequentemente, nas mudanças corporais, o ator contou que também intensificou os cuidados estéticos, com atenção especial à pele. Ele informou que, em breve, compartilhará com o público novos detalhes sobre os procedimentos que fará, já que iniciará um protocolo com laser.

No último ano, o artista tem exibido essa nova fase por meio de registros nas redes sociais. Na plataforma, ele também compartilha sua rotina profissional, dividida entre os compromissos com a carreira musical e os espetáculos teatrais. Este ano, ele estrelou a adaptação musical de "Shrek", que teve temporada de sucesso em São Paulo e chegará aos palcos do Rio de Janeiro em maio de 2027.

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