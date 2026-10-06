Ticiane Pinheiro exibe machucados após ensaio na Dança dos Famosos: 'Dando meu sangue'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 08:06
Ticiane Pinheiro decidiu mostrar aos seguidores a realidade dos ensaios para o Dança dos Famosos, quadro do programa 'Domingão com Huck'. Em publicações feitas nas redes sociais nesta segunda-feira (5), a comunicadora, de 50 anos, exibiu os hematomas e machucados que ganhou com a rotina intensa de treinos ao lado do professor Fernando Perrotti.
Ticiane Pinheiro mostra machucados após ensaio na Dança dos Famosos
Em fotos e vídeos, a artista mostrou os roxos espalhados pelo corpo e um corte no pé esquerdo. Com bom humor, ela brincou ao filmar o ferimento: "Estou dando meu sangue no Dança dos Famosos". A apresentadora também postou uma foto no espelho mostrando um roxo perto da axila e falou sobre o forte desgaste físico e muscular que os participantes enfrentam durante a semana de preparação.
Depois do treino, a esposa do jornalista César Tralli apareceu dividindo um almoço reforçado com o parceiro de dança. Em tom descontraído, ela comentou que o esforço das aulas abre o apetite e aproveitou a pausa para recuperar as forças antes da próxima rodada de ensaios.