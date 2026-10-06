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Ticiane Pinheiro exibe machucados após ensaio na Dança dos Famosos: 'Dando meu sangue'

Aos 50 anos, a apresentadora mostrou os hematomas causados pelos ensaios

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 08:06

Ticiane Pinheiro na Dança dos Famosos Crédito: Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro decidiu mostrar aos seguidores a realidade dos ensaios para o Dança dos Famosos, quadro do programa 'Domingão com Huck'. Em publicações feitas nas redes sociais nesta segunda-feira (5), a comunicadora, de 50 anos, exibiu os hematomas e machucados que ganhou com a rotina intensa de treinos ao lado do professor Fernando Perrotti.

Ticiane Pinheiro mostra machucados após ensaio na Dança dos Famosos

Ticiane Pinheiro exibe machucados após ensaio pesado do Dança dos Famosos por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro exibe machucados após ensaio pesado do Dança dos Famosos por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro na Dança dos Famosos por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro na Dança dos Famosos por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro na Dança dos Famosos por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro na Dança dos Famosos por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro na Dança dos Famosos por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro na Dança dos Famosos por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro na Dança dos Famosos por Reprodução/Instagram
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Ticiane Pinheiro exibe machucados após ensaio pesado do Dança dos Famosos por Reprodução/Instagram

Em fotos e vídeos, a artista mostrou os roxos espalhados pelo corpo e um corte no pé esquerdo. Com bom humor, ela brincou ao filmar o ferimento: "Estou dando meu sangue no Dança dos Famosos". A apresentadora também postou uma foto no espelho mostrando um roxo perto da axila e falou sobre o forte desgaste físico e muscular que os participantes enfrentam durante a semana de preparação.

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Depois do treino, a esposa do jornalista César Tralli apareceu dividindo um almoço reforçado com o parceiro de dança. Em tom descontraído, ela comentou que o esforço das aulas abre o apetite e aproveitou a pausa para recuperar as forças antes da próxima rodada de ensaios.

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Dança dos Famosos Ticiane Pinheiro

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