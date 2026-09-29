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Ticiane Pinheiro revela reação de César Tralli após apresentação sensual no ‘Dança dos Famosos’

Ticiane contou como o jornalista reagiu às performances e falou sobre figurinos curtos e a sensualidade exigida durante apresentação de funk

Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 14:35

Ticiane Pinheiro abriu o coração Crédito: Reprodução | Instagram

Ticiane Pinheiro revelou como César Tralli tem reagido à participação dela na “Dança dos Famosos”, do “Domingão com Huck”. Questionada pelos seguidores sobre um possível ciúme do marido, a apresentadora descartou qualquer incômodo e contou que tem recebido apoio do jornalista e de toda a família.

A curiosidade dos fãs aumentou depois das apresentações que exigiram de Ticiane não apenas novos passos, mas também figurinos e interpretações diferentes do que ela costuma apresentar na televisão.

Decoração da festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro 1 de 22

Ao falar sobre uma performance de funk, por exemplo, Ticiane contou que não ficou constrangida ao subir ao palco usando um short curto e adotando uma postura mais sensual. “Não fiquei com vergonha. Não tenho vergonha de nada. Eu acho que eu sou sem vergonha (risos)”, brincou.

A apresentadora explicou que utilizou a experiência que acumulou como atriz e em cursos de teatro para encarar a apresentação como uma personagem. “Na verdade, acho que como eu fiz aula de teatro por muito tempo, durante muitos anos, fui atriz, fiz vários cursos, atuei... a gente encara outro personagem. Eu até brincava no funk, brincava que eu era a Letícia, que eu nem era Tici”, contou.

Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro 1 de 11

Segundo Ticiane, a interpretação faz parte da própria competição e vai além da execução correta dos movimentos. “Porque não é só a dança, você tem que fazer a cara, né?! No funk, você faz uma cara mais sensual. Levo muito pro lado artístico, o figurino quando eu me visto, a interpretação... tudo eu trago do teatro, do que aprendi”, explicou.

Ao responder diretamente sobre a reação do marido, Ticiane afirmou que não houve ciúme. Pelo contrário: segundo ela, Tralli acompanha de perto o esforço necessário para participar da competição e demonstra orgulho. “Eles adoraram. Eles estão vendo o meu empenho, o quanto eu me dedico, os ensaios. Chego toda quebrada, toda doída. Acho que é uma dedicação tão grande que eles estão orgulhosos de mim”, contou.

Ticiane revelou ainda que costuma assistir às apresentações ao lado da família. “Quando eles assistem, a gente assiste sempre todo mundo junto, é sempre uma alegria. Claro que minha filha e meu marido sempre me elogiam e falam que eu estou ótima. Minha família gostou muito. Meus pais, minhas irmãs... todo mundo gostou, e isso é o mais importante”, completou.