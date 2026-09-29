Ticiane Pinheiro revela reação de César Tralli após apresentação sensual no ‘Dança dos Famosos’

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Fernanda Varela
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 14:35
Ticiane Pinheiro revelou como César Tralli tem reagido à participação dela na “Dança dos Famosos”, do “Domingão com Huck”. Questionada pelos seguidores sobre um possível ciúme do marido, a apresentadora descartou qualquer incômodo e contou que tem recebido apoio do jornalista e de toda a família.
A curiosidade dos fãs aumentou depois das apresentações que exigiram de Ticiane não apenas novos passos, mas também figurinos e interpretações diferentes do que ela costuma apresentar na televisão.
Decoração da festa de 50 anos de Ticiane Pinheiro
Ao falar sobre uma performance de funk, por exemplo, Ticiane contou que não ficou constrangida ao subir ao palco usando um short curto e adotando uma postura mais sensual. “Não fiquei com vergonha. Não tenho vergonha de nada. Eu acho que eu sou sem vergonha (risos)”, brincou.
A apresentadora explicou que utilizou a experiência que acumulou como atriz e em cursos de teatro para encarar a apresentação como uma personagem. “Na verdade, acho que como eu fiz aula de teatro por muito tempo, durante muitos anos, fui atriz, fiz vários cursos, atuei... a gente encara outro personagem. Eu até brincava no funk, brincava que eu era a Letícia, que eu nem era Tici”, contou.
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro
Segundo Ticiane, a interpretação faz parte da própria competição e vai além da execução correta dos movimentos. “Porque não é só a dança, você tem que fazer a cara, né?! No funk, você faz uma cara mais sensual. Levo muito pro lado artístico, o figurino quando eu me visto, a interpretação... tudo eu trago do teatro, do que aprendi”, explicou.
Ao responder diretamente sobre a reação do marido, Ticiane afirmou que não houve ciúme. Pelo contrário: segundo ela, Tralli acompanha de perto o esforço necessário para participar da competição e demonstra orgulho. “Eles adoraram. Eles estão vendo o meu empenho, o quanto eu me dedico, os ensaios. Chego toda quebrada, toda doída. Acho que é uma dedicação tão grande que eles estão orgulhosos de mim”, contou.
Ticiane revelou ainda que costuma assistir às apresentações ao lado da família. “Quando eles assistem, a gente assiste sempre todo mundo junto, é sempre uma alegria. Claro que minha filha e meu marido sempre me elogiam e falam que eu estou ótima. Minha família gostou muito. Meus pais, minhas irmãs... todo mundo gostou, e isso é o mais importante”, completou.
Ticiane e César Tralli são pais de Manuela. A apresentadora também é mãe de Rafaella Justus, fruto do antigo relacionamento com Roberto Justus.