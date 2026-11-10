TikTok Awards 2026: confira a lista de indicados e saiba como votar

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Kamila Macedo
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 20:15
O TikTok Awards 2026 anunciou nesta terça-feira (10) a lista oficial de indicados e a programação de atrações para a sua sexta edição. A cerimônia está confirmada para a noite do dia 1º de dezembro e terá Ana Paula Renault, ao lado dos criadores de conteúdo Pedro Bonvivant e Gabb, no comando da apresentação.
Entre os finalistas que disputam os troféus nas 12 categorias estão personalidades como Ingrid Guimarães, Larissa Manoela, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Cláudia Raia, que concorrem em "Estrela Do Ano". Já Pedro Sampaio, MC Meno K e Melody (com Jetski), Marina Sena (com Lua Cheia) e Jorge Ben Jor (com Me Chamando de Paixão) disputam no #TikTokMeFezOuvir. A principal novidade deste ano é a estreia da categoria #TikTokShopBR, voltada a reconhecer os criadores de maior destaque no recurso de comércio eletrônico da plataforma.
A programação musical do evento reunirá ritmos que dominaram os conteúdos do aplicativo ao longo do ano. Marina Sena representa o pop nacional, enquanto Lauana Prado levará o sertanejo ao palco. Já o funk será representado pelo DJ Japa NK com os MCs JVila, Meno K e GP.
A votação é aberta ao público e cada usuário pode computar um voto diário por categoria ao pesquisar por "TikTok Awards" na plataforma e para a maioria das categorias segue até 29 de novembro. Contudo, para os prêmios de "Criador do Ano" e "Vídeo do Ano", a contagem permanecerá aberta até a noite do evento.
A transmissão oficial da premiação será realizada pelo perfil do TikTok Brasil a partir das 19h do dia 1º de dezembro, com a cobertura do tapete vermelho e a recepção dos convidados sob o comando de Gabb e Natty Hills. O início da cerimônia e da entrega dos troféus está previsto para às 20h.
Criador do ano
Alvaro (@alvaro)
Amanda Bárcia (@voceprecisaprovar)
Bruna Lohaine (@brunalohaiine)
David Costa (@davidcstt_)
Dudu Daibert (@dududaibert)
Fla Bandoni (@flabandoni)
Mari Krüger (@marikruger)
Meio Brasileira (@meiobrasileira)
Scarlat Caluête (@scarlat_caluete)
Zanq (@zanqoficial)
Vídeo do Ano
Aninha (@anaclesiareis)
Camila Pudim (@camilapudim)
Dani Choma (@danichoma)
Du Curves (@ducurvello)
Hélia Ribeiro (@heliarural)
Jessica Diniz (@jedinizm)
Junior Caldeirão (@juniorcaldeiraoo)
Matheus Costa (@matheuscosta)
Mc DR (@mcdroriginall)
Pkllipe (@pkllipe)
Estrela do Ano
Cláudia Raia (@claudiaraia)
Ingrid Guimarães (@ingridguimaraesoficial)
Larissa Manoela (@larissamanoela)
Ronaldinho (@ronaldinho)
Ronaldo (@ronaldo)
#TikTokMeFezAssistir
Adriano DiCarvalho (@adrianodicarvalho)
Caio Barbosa - O Garoto dos Realities (@caioobar)
Fernanda Tavassi (@fernandatavassi)
Jeff Mattias (@jeffmattias)
Nonô Franco (@nonofranco)
#TikTokEsportes
Bii Goes (@biigoes)
Lorenzo Pôrto (@lorenzoport0)
Marco Pastore (@marco.pastore)
Sport Resenha (@sportresenha)
Vini Vainer (@vinivainer)
#AprendaNoTikTok
Antonio Miranda (@oantoniomiranda)
Gabi - A Menina da Matemática (@ameninadamatematica)
Manual do Mundo (@manualdomundo)
Marê Sanz (@marezans)
Yago Stephano (@yagostephano)
#TikTokModaEBeleza
David Ludolf (@ludolfdavid_)
Felipe Lucchesi (@ofelipedabarbearia)
Marginails (@marginails_)
Mari Maria (@marimaria)
Thais Braz (@thaisbrazoficial)
#TikTokReceita
Davi Rumão (@davirumao)
Leo Kazuya (@roledevegano)
Luiz Felipe Alves (@euluizfelipealves)
Poliana Dalete (@polianadalete)
Raiana Caetano (@raianaacaetano)
#TikTokMeFezOuvir
Fanatismo (Yasmin Sensação)
JETSKI (Pedro Sampaio & MC Meno K & Melody)
Lua Cheia (Marina Sena)
Me Chamando de Paixão (Jorge Ben Jor)
Peão Todo Tatuado (Jeninho & Mariana Fagundes)
#TikTokLIVEBR
Anna McQueen (@_annamcqueen)
Gabily (@gabilyofc)
Jaison (@jaisont)
Juninho Manella (@juniormanella)
Shelly (@sheycuba9)
#TikTokShopBR
Dr. Pimenta (@drpimenta)
Garcia (@garcia_indica)
Jéssica e Octavio (@jessicaeoctavio)
Moisés Leal (@lealrecomenda)
Nanda Live Shop (@nandaliveshop)
#PorUmMundoMelhor
A única categoria que não possui votação aberta ao público e homenageia aqueles que inspiram a transformação socioambiental por meio dos seus trabalhos e conteúdos.
Cesar Resende Lemos (@cesarmc027)
Dina Carmona (@dina_carmona)
Jaciene Alves Cardoso (@jacycardosowehkolio)
João Vitor Martins (@vitor_marmitax)
Rosimeire Limeira (@viniciusmotopecas)