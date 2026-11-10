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TikTok Awards 2026: confira a lista de indicados e saiba como votar

Cerimônia ocorre no dia 1º de dezembro e terá apresentações de Marina Sena, Lauana Prado e nomes do funk

Kamila Macedo

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 20:15

Votação do TikTok Awards 2026 já está aberta Crédito: Shutterstock

O TikTok Awards 2026 anunciou nesta terça-feira (10) a lista oficial de indicados e a programação de atrações para a sua sexta edição. A cerimônia está confirmada para a noite do dia 1º de dezembro e terá Ana Paula Renault, ao lado dos criadores de conteúdo Pedro Bonvivant e Gabb, no comando da apresentação.

Entre os finalistas que disputam os troféus nas 12 categorias estão personalidades como Ingrid Guimarães, Larissa Manoela, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Cláudia Raia, que concorrem em "Estrela Do Ano". Já Pedro Sampaio, MC Meno K e Melody (com Jetski), Marina Sena (com Lua Cheia) e Jorge Ben Jor (com Me Chamando de Paixão) disputam no #TikTokMeFezOuvir. A principal novidade deste ano é a estreia da categoria #TikTokShopBR, voltada a reconhecer os criadores de maior destaque no recurso de comércio eletrônico da plataforma.

A programação musical do evento reunirá ritmos que dominaram os conteúdos do aplicativo ao longo do ano. Marina Sena representa o pop nacional, enquanto Lauana Prado levará o sertanejo ao palco. Já o funk será representado pelo DJ Japa NK com os MCs JVila, Meno K e GP.

A votação é aberta ao público e cada usuário pode computar um voto diário por categoria ao pesquisar por "TikTok Awards" na plataforma e para a maioria das categorias segue até 29 de novembro. Contudo, para os prêmios de "Criador do Ano" e "Vídeo do Ano", a contagem permanecerá aberta até a noite do evento.

A transmissão oficial da premiação será realizada pelo perfil do TikTok Brasil a partir das 19h do dia 1º de dezembro, com a cobertura do tapete vermelho e a recepção dos convidados sob o comando de Gabb e Natty Hills. O início da cerimônia e da entrega dos troféus está previsto para às 20h.

Confira quem são os indicados ao TikTok Awards 2026

Criador do ano

Alvaro (@alvaro)

Amanda Bárcia (@voceprecisaprovar)

Bruna Lohaine (@brunalohaiine)

David Costa (@davidcstt_)

Dudu Daibert (@dududaibert)

Fla Bandoni (@flabandoni)

Mari Krüger (@marikruger)

Meio Brasileira (@meiobrasileira)

Scarlat Caluête (@scarlat_caluete)

Zanq (@zanqoficial)

Vídeo do Ano

Aninha (@anaclesiareis)

Camila Pudim (@camilapudim)

Dani Choma (@danichoma)

Du Curves (@ducurvello)

Hélia Ribeiro (@heliarural)

Jessica Diniz (@jedinizm)

Junior Caldeirão (@juniorcaldeiraoo)

Matheus Costa (@matheuscosta)

Mc DR (@mcdroriginall)

Pkllipe (@pkllipe)

Estrela do Ano

Cláudia Raia (@claudiaraia)

Ingrid Guimarães (@ingridguimaraesoficial)

Larissa Manoela (@larissamanoela)

Ronaldinho (@ronaldinho)

Ronaldo (@ronaldo)

#TikTokMeFezAssistir

Adriano DiCarvalho (@adrianodicarvalho)

Caio Barbosa - O Garoto dos Realities (@caioobar)

Fernanda Tavassi (@fernandatavassi)

Jeff Mattias (@jeffmattias)

Nonô Franco (@nonofranco)

#TikTokEsportes

Bii Goes (@biigoes)

Lorenzo Pôrto (@lorenzoport0)

Marco Pastore (@marco.pastore)

Sport Resenha (@sportresenha)

Vini Vainer (@vinivainer)

#AprendaNoTikTok

Antonio Miranda (@oantoniomiranda)

Gabi - A Menina da Matemática (@ameninadamatematica)

Manual do Mundo (@manualdomundo)

Marê Sanz (@marezans)

Yago Stephano (@yagostephano)

#TikTokModaEBeleza

David Ludolf (@ludolfdavid_)

Felipe Lucchesi (@ofelipedabarbearia)

Marginails (@marginails_)

Mari Maria (@marimaria)

Thais Braz (@thaisbrazoficial)

#TikTokReceita

Davi Rumão (@davirumao)

Leo Kazuya (@roledevegano)

Luiz Felipe Alves (@euluizfelipealves)

Poliana Dalete (@polianadalete)

Raiana Caetano (@raianaacaetano)

#TikTokMeFezOuvir

Fanatismo (Yasmin Sensação)

JETSKI (Pedro Sampaio & MC Meno K & Melody)

Lua Cheia (Marina Sena)

Me Chamando de Paixão (Jorge Ben Jor)

Peão Todo Tatuado (Jeninho & Mariana Fagundes)

#TikTokLIVEBR

Anna McQueen (@_annamcqueen)

Gabily (@gabilyofc)

Jaison (@jaisont)

Juninho Manella (@juniormanella)

Shelly (@sheycuba9)

#TikTokShopBR

Dr. Pimenta (@drpimenta)

Garcia (@garcia_indica)

Jéssica e Octavio (@jessicaeoctavio)

Moisés Leal (@lealrecomenda)

Nanda Live Shop (@nandaliveshop)

#PorUmMundoMelhor

A única categoria que não possui votação aberta ao público e homenageia aqueles que inspiram a transformação socioambiental por meio dos seus trabalhos e conteúdos.

Cesar Resende Lemos (@cesarmc027)

Dina Carmona (@dina_carmona)

Jaciene Alves Cardoso (@jacycardosowehkolio)

João Vitor Martins (@vitor_marmitax)