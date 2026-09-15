Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tiktoker Duda Alves morre aos 22 anos e causa comoção nas redes: 'Luz, calmaria e autenticidade com uma pitada de humor ácido'

Influenciadora de Brasília ficou conhecida por vídeos bem-humorados sobre coisas que não gostava e registros da vida pessoal

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 10:49

Maria Eduarda Alves dos Santos
Maria Eduarda Alves dos Santos Crédito: Reprodução/Redes sociais

A influenciadora Maria Eduarda Alves dos Santos, conhecida nas redes sociais como Duda Alves, morreu aos 22 anos. A notícia foi divulgada por familiares e amigos nas redes sociais. A jovem tinha mais de 745 mil seguidores no TikTok e conquistou o público com vídeos sobre situações que não gostava, além de registros da rotina ao lado de pessoas próximas.

A causa da morte não foi informada. O corpo de Duda é velado nesta terça-feira (15), na Paróquia São João Paulo II, em Brasília.

Maria Eduarda Alves dos Santos

Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais
1 de 22
Maria Eduarda Alves dos Santos por Reprodução/Redes sociais

A jovem ganhou notoriedade principalmente no TikTok, embora tenha afirmado anteriormente que nunca teve como objetivo se tornar famosa na plataforma. O conteúdo espontâneo, com comentários sobre o cotidiano e momentos ao lado do namorado e dos amigos, acabou fazendo com que ela conquistasse uma grande audiência.

O último vídeo publicado por Duda foi há cinco dias. Na gravação, ela falava sobre a cirurgia de redução de mamas que havia realizado. Nas últimas semanas, a influenciadora vinha compartilhando detalhes da recuperação e explicando aos seguidores os motivos que a levaram a optar pelo procedimento.

Amigos e familiares prestam homenagens

Após a notícia da morte, pessoas próximas a Duda usaram as redes sociais para prestar homenagens à influenciadora. Sarah Mahdavi, amiga da jovem, publicou uma mensagem de despedida e pediu respeito ao momento vivido pela família e pelos amigos.

Maria Eduarda Alves dos Santos
Maria Eduarda Alves dos Santos Crédito: Reprodução/Redes sociais

"Duda, além de ser minha melhor amiga, foi minha família, meu amor e tudo mais do que eu poderia imaginar. Peço que respeitem o luto que estamos sentindo", escreveu.

A prima Geovana Alves também relembrou os 19 anos de convivência com Duda e falou sobre os momentos que as duas compartilharam ao longo da vida. "Tive o privilégio de ter você em minha vida por 19 anos! Foram os melhores 19 anos da minha vida, irmã. 19 anos dividindo momentos, risadas, brigas bobas, segredos, viagens, conversas e tantos sonhos que eu tinha certeza que ainda viveríamos juntas", declarou.

Outra amiga, Clarissa Pavie, destacou a personalidade da influenciadora e a forma como ela era vista por quem convivia de perto com ela. "Para quem nunca teve a oportunidade de conhecer Duda verdadeiramente, eu lamento! Ela não era apenas luz, era calmaria, autenticidade com uma pitada de humor ácido. Feita nas medidas e nas proporções perfeitas por Deus. O que mais me encantava era a forma como Duda via os dois lados de tudo, simplesmente a pessoa mais justa e bondosa que eu já conheci", afirmou.

@alvesdudas

? diário da mastopexia com prótese

♬ Bossa String - Martha Plimpton

Leia mais

Imagem - Nora de Gilberto Gil reage após revelar mágoa com cantor e dizer que filhos são 'herdeiros': 'Ódio no coração'

Nora de Gilberto Gil reage após revelar mágoa com cantor e dizer que filhos são 'herdeiros': 'Ódio no coração'

Imagem - Veto de Anitta faz melhor amiga de Virginia abandonar posto de musa na Grande Rio por medo de cancelamento

Veto de Anitta faz melhor amiga de Virginia abandonar posto de musa na Grande Rio por medo de cancelamento

Imagem - Faculdade de elite escolhida pelo irmão de Vini Jr. ocupa área de 35 campos de futebol e custa mais de 57 salários mínimos por ano

Faculdade de elite escolhida pelo irmão de Vini Jr. ocupa área de 35 campos de futebol e custa mais de 57 salários mínimos por ano

Tags:

Maria Eduarda Alves dos Santos Duda Alves

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Quem era Duda Alves, tiktoker que morreu aos 22 anos e viralizou com vídeos sobre as coisas que odiava

Quem era Duda Alves, tiktoker que morreu aos 22 anos e viralizou com vídeos sobre as coisas que odiava