LUTO NAS REDES SOCIAIS

Tiktoker Duda Alves morre aos 22 anos e causa comoção nas redes: 'Luz, calmaria e autenticidade com uma pitada de humor ácido'

Influenciadora de Brasília ficou conhecida por vídeos bem-humorados sobre coisas que não gostava e registros da vida pessoal

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 10:49

Maria Eduarda Alves dos Santos Crédito: Reprodução/Redes sociais

A influenciadora Maria Eduarda Alves dos Santos, conhecida nas redes sociais como Duda Alves, morreu aos 22 anos. A notícia foi divulgada por familiares e amigos nas redes sociais. A jovem tinha mais de 745 mil seguidores no TikTok e conquistou o público com vídeos sobre situações que não gostava, além de registros da rotina ao lado de pessoas próximas.

A causa da morte não foi informada. O corpo de Duda é velado nesta terça-feira (15), na Paróquia São João Paulo II, em Brasília.

Maria Eduarda Alves dos Santos 1 de 22

A jovem ganhou notoriedade principalmente no TikTok, embora tenha afirmado anteriormente que nunca teve como objetivo se tornar famosa na plataforma. O conteúdo espontâneo, com comentários sobre o cotidiano e momentos ao lado do namorado e dos amigos, acabou fazendo com que ela conquistasse uma grande audiência.

O último vídeo publicado por Duda foi há cinco dias. Na gravação, ela falava sobre a cirurgia de redução de mamas que havia realizado. Nas últimas semanas, a influenciadora vinha compartilhando detalhes da recuperação e explicando aos seguidores os motivos que a levaram a optar pelo procedimento.

Amigos e familiares prestam homenagens

Após a notícia da morte, pessoas próximas a Duda usaram as redes sociais para prestar homenagens à influenciadora. Sarah Mahdavi, amiga da jovem, publicou uma mensagem de despedida e pediu respeito ao momento vivido pela família e pelos amigos.

Maria Eduarda Alves dos Santos Crédito: Reprodução/Redes sociais

"Duda, além de ser minha melhor amiga, foi minha família, meu amor e tudo mais do que eu poderia imaginar. Peço que respeitem o luto que estamos sentindo", escreveu.

A prima Geovana Alves também relembrou os 19 anos de convivência com Duda e falou sobre os momentos que as duas compartilharam ao longo da vida. "Tive o privilégio de ter você em minha vida por 19 anos! Foram os melhores 19 anos da minha vida, irmã. 19 anos dividindo momentos, risadas, brigas bobas, segredos, viagens, conversas e tantos sonhos que eu tinha certeza que ainda viveríamos juntas", declarou.