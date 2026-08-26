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Tim Curry morreu de quê? Ator de Esqueceram de Mim, It e Rocky Horror convivia com sequelas há anos

Britânico morreu aos 80 anos em sua casa, em Los Angeles

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 13:14

Tim Curry
Tim Curry Crédito: Reprodução

O ator Tim Curry morreu aos 80 anos na noite de terça-feira (25), em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Conhecido por trabalhos como “The Rocky Horror Picture Show” e “It: Uma Obra-Prima do Medo”, o britânico enfrentava problemas de saúde havia mais de uma década.

Até o momento, a causa específica da morte não foi informada. A notícia foi divulgada pelo TMZ e repercutida pela imprensa internacional. Curry tinha a mobilidade comprometida desde 2012, quando sofreu um grave acidente vascular cerebral (AVC).

Tim Curry

Tim Curry por REPRODUÇÃO
Tim Curry por REPRODUÇÃO
Tim Curry por REPRODUÇÃO
Tim Curry por REPRODUÇÃO
Ator Tim Curry tinha 80 anos por Reprodução
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Tim Curry por REPRODUÇÃO

O problema de saúde mudou significativamente a rotina do ator. Após o AVC, Curry passou por cirurgias cerebrais, perdeu parte da mobilidade e passou a utilizar cadeira de rodas. Apesar das limitações físicas, continuou participando de alguns trabalhos e eventos ao longo dos anos.

Em 2025, durante as comemorações pelos 50 anos de “The Rocky Horror Picture Show”, o ator falou publicamente sobre as sequelas que ainda enfrentava.

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“Ainda não consigo andar, o que é o motivo de eu estar nessa cadeira besta - e isso é muito limitante. Então, não cantarei, nem dançarei, em breve. Ainda tenho problemas com minha perna esquerda”, afirmou na ocasião.

AVC aconteceu em 2012

Tim Curry sofreu o AVC aos 66 anos. Embora o episódio tenha deixado sequelas importantes, ele permaneceu ativo profissionalmente em projetos que não exigiam a mesma mobilidade física de seus trabalhos anteriores.

A condição de saúde, no entanto, não significa que o AVC tenha sido a causa da morte. Até que familiares ou representantes do artista divulguem essa informação, não é possível estabelecer uma relação direta entre o episódio ocorrido em 2012 e a morte do ator.

Curry construiu uma carreira de mais de cinco décadas e se tornou especialmente conhecido pelo papel de Dr. Frank-N-Furter em “The Rocky Horror Picture Show”, de 1975. Também marcou uma geração ao interpretar Pennywise na adaptação televisiva de “It”, lançada em 1990.

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