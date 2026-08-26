Tim Curry morreu de quê? Ator de Esqueceram de Mim, It e Rocky Horror convivia com sequelas há anos

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Fernanda Varela
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 13:14
O ator Tim Curry morreu aos 80 anos na noite de terça-feira (25), em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Conhecido por trabalhos como “The Rocky Horror Picture Show” e “It: Uma Obra-Prima do Medo”, o britânico enfrentava problemas de saúde havia mais de uma década.
Até o momento, a causa específica da morte não foi informada. A notícia foi divulgada pelo TMZ e repercutida pela imprensa internacional. Curry tinha a mobilidade comprometida desde 2012, quando sofreu um grave acidente vascular cerebral (AVC).
Tim Curry
O problema de saúde mudou significativamente a rotina do ator. Após o AVC, Curry passou por cirurgias cerebrais, perdeu parte da mobilidade e passou a utilizar cadeira de rodas. Apesar das limitações físicas, continuou participando de alguns trabalhos e eventos ao longo dos anos.
Em 2025, durante as comemorações pelos 50 anos de “The Rocky Horror Picture Show”, o ator falou publicamente sobre as sequelas que ainda enfrentava.
“Ainda não consigo andar, o que é o motivo de eu estar nessa cadeira besta - e isso é muito limitante. Então, não cantarei, nem dançarei, em breve. Ainda tenho problemas com minha perna esquerda”, afirmou na ocasião.
AVC aconteceu em 2012
Tim Curry sofreu o AVC aos 66 anos. Embora o episódio tenha deixado sequelas importantes, ele permaneceu ativo profissionalmente em projetos que não exigiam a mesma mobilidade física de seus trabalhos anteriores.
A condição de saúde, no entanto, não significa que o AVC tenha sido a causa da morte. Até que familiares ou representantes do artista divulguem essa informação, não é possível estabelecer uma relação direta entre o episódio ocorrido em 2012 e a morte do ator.
Curry construiu uma carreira de mais de cinco décadas e se tornou especialmente conhecido pelo papel de Dr. Frank-N-Furter em “The Rocky Horror Picture Show”, de 1975. Também marcou uma geração ao interpretar Pennywise na adaptação televisiva de “It”, lançada em 1990.