LUTO

Tim Curry morreu de quê? Ator de Esqueceram de Mim, It e Rocky Horror convivia com sequelas há anos

Britânico morreu aos 80 anos em sua casa, em Los Angeles

Fernanda Varela

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 13:14

Tim Curry Crédito: Reprodução

O ator Tim Curry morreu aos 80 anos na noite de terça-feira (25), em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Conhecido por trabalhos como “The Rocky Horror Picture Show” e “It: Uma Obra-Prima do Medo”, o britânico enfrentava problemas de saúde havia mais de uma década.

Até o momento, a causa específica da morte não foi informada. A notícia foi divulgada pelo TMZ e repercutida pela imprensa internacional. Curry tinha a mobilidade comprometida desde 2012, quando sofreu um grave acidente vascular cerebral (AVC).

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O problema de saúde mudou significativamente a rotina do ator. Após o AVC, Curry passou por cirurgias cerebrais, perdeu parte da mobilidade e passou a utilizar cadeira de rodas. Apesar das limitações físicas, continuou participando de alguns trabalhos e eventos ao longo dos anos.

Em 2025, durante as comemorações pelos 50 anos de “The Rocky Horror Picture Show”, o ator falou publicamente sobre as sequelas que ainda enfrentava.

“Ainda não consigo andar, o que é o motivo de eu estar nessa cadeira besta - e isso é muito limitante. Então, não cantarei, nem dançarei, em breve. Ainda tenho problemas com minha perna esquerda”, afirmou na ocasião.

AVC aconteceu em 2012

Tim Curry sofreu o AVC aos 66 anos. Embora o episódio tenha deixado sequelas importantes, ele permaneceu ativo profissionalmente em projetos que não exigiam a mesma mobilidade física de seus trabalhos anteriores.

A condição de saúde, no entanto, não significa que o AVC tenha sido a causa da morte. Até que familiares ou representantes do artista divulguem essa informação, não é possível estabelecer uma relação direta entre o episódio ocorrido em 2012 e a morte do ator.