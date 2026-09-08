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Timbalada mantém tradição e é nova atração confirmada no Camarote Salvador 2027

Banda baiana se apresenta na sexta-feira de Carnaval, mesma noite em que o grupo Menos é Mais fará sua estreia no espaço

Heider Sacramento

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 18:14

Timbalada está de volta ao Camarote Salvador para mais um Carnaval Crédito: Divulgação

O Carnaval de Salvador 2027 acaba de ganhar mais um nome de peso. A Timbalada está confirmada no Camarote Salvador, em informação revelada com exclusividade ao CORREIO. A banda baiana, formada por Denny Denan e Buja Ferreira, se apresenta na sexta-feira de folia, 5 de fevereiro, e retorna ao espaço pelo quinto ano consecutivo.

A apresentação acontece na mesma noite em que o grupo Menos é Mais fará sua estreia no Camarote Salvador, reunindo em uma mesma programação a força da percussão baiana e um dos principais nomes do pagode nacional.

Veterana no evento, a Timbalada esteve presente nas quatro últimas edições, entre 2023 e 2026, e agora garante mais uma participação no Carnaval. O grupo promete levar para a Barra-Ondina sucessos como “Beija-Flor”, “Mimar Você” e “Minha História”, além da sonoridade marcada pela percussão que se tornou símbolo da música baiana.

Timbalada 1 de 12

“Ter Timbalada em nosso line-up é celebrar a essência do Carnaval de Salvador. A energia e a identidade do grupo são muito fortes, e representam demais a cultura da nossa cidade”, afirma Luciana Villas Boas, CEO da Premium Entretenimento, responsável pelo camarote.

Para Denny Denan, o retorno representa a continuidade de uma parceria especial. “É um encontro que representa muito para a gente, porque une a nossa música, a nossa energia e essa conexão tão forte que temos com o camarote”, celebra.