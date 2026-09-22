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Tinha autorização para voar? O que os documentos oficiais dizem sobre o helicóptero de Rick

Segundo dia de buscas na Serra Catarinense usa drones que detectam calor e cães farejadores

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 10:20

Helicóptero que levava Rick, da dupla com Renner, desaparece em SC
Helicóptero que levava Rick, da dupla com Renner, desaparece em SC Crédito: Reprodução

O helicóptero que levava o cantor Rick e desapareceu na tarde de segunda-feira (21) estava totalmente em dia com a documentação. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostram que a aeronave operava em situação regular, com certificado válido até agosto de 2027 e autorização para realizar voos noturnos.

Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar

Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
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Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação

O modelo é um Bell 430, fabricado em 2001, com capacidade para levar um piloto e até sete passageiros. O voo saiu de Porto Belo, no Litoral Norte catarinense, com destino a São Joaquim, mas perdeu o sinal antes de chegar à Serra. A bordo estavam Rick, da dupla com Renner, o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto.

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A aeronave pertence à empresa JTA Empreendimento e Urbanismo. A companhia confirmou ter emprestado o helicóptero porque o dono é amigo pessoal de Rick e do empresário Bruno Avelar. Em nota oficial, a empresa ressaltou que ainda não há confirmação de queda e pediu para que não espalhem boatos até que as autoridades confirmem o que realmente aconteceu.

Rick Sollo

Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução

Momentos antes da decolagem, Rick chegou a compartilhar com os fãs um vídeo no aeroporto ao lado de Bruno Avelar. O empresário estava viajando a convite para resolver alguns compromissos na região da Serra.

O resgate chegou ao segundo dia nesta terça-feira (22), juntando equipes da Força Aérea (FAB) e dos Bombeiros. As buscas estão focadas na área rural de Urubici, o último lugar onde o helicóptero deu sinal de sua localização. Como o terreno é íngreme e a mata é muito fechada, as equipes estão usando drones térmicos que conseguem detectar calor.

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Tags:

Acidente Helicóptero Rick Sollo Bruno Avelar Rick & Renner Rick E Renner

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