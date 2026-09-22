CASO RICK

Tinha autorização para voar? O que os documentos oficiais dizem sobre o helicóptero de Rick

Segundo dia de buscas na Serra Catarinense usa drones que detectam calor e cães farejadores

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 10:20

Helicóptero que levava Rick, da dupla com Renner, desaparece em SC Crédito: Reprodução

O helicóptero que levava o cantor Rick e desapareceu na tarde de segunda-feira (21) estava totalmente em dia com a documentação. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostram que a aeronave operava em situação regular, com certificado válido até agosto de 2027 e autorização para realizar voos noturnos.

Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar 1 de 7

O modelo é um Bell 430, fabricado em 2001, com capacidade para levar um piloto e até sete passageiros. O voo saiu de Porto Belo, no Litoral Norte catarinense, com destino a São Joaquim, mas perdeu o sinal antes de chegar à Serra. A bordo estavam Rick, da dupla com Renner, o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto.

A aeronave pertence à empresa JTA Empreendimento e Urbanismo. A companhia confirmou ter emprestado o helicóptero porque o dono é amigo pessoal de Rick e do empresário Bruno Avelar. Em nota oficial, a empresa ressaltou que ainda não há confirmação de queda e pediu para que não espalhem boatos até que as autoridades confirmem o que realmente aconteceu.

Rick Sollo 1 de 4

Momentos antes da decolagem, Rick chegou a compartilhar com os fãs um vídeo no aeroporto ao lado de Bruno Avelar. O empresário estava viajando a convite para resolver alguns compromissos na região da Serra.