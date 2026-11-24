MÚSICA BAIANA

Tiri lança primeiro álbum com ritmos latinos, referências baianas e clima de verão

Intitulado 'Ressaca de Saudade', projeto reúne oito faixas e produções audiovisuais gravadas em Salvado

Heider Sacramento

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 23:50

Tiri estreia primeiro álbum com oito faixas e referências à cultura baiana Crédito: Manolo Garrido

O cantor e compositor baiano Tiri lança, nesta quarta-feira (25), seu primeiro álbum, Ressaca de Saudade. Com oito faixas, o trabalho combina pop, ritmos latinos, beats contemporâneos e percussões baianas para abordar as transformações provocadas pelas relações afetivas.

Mais do que falar sobre romance, o artista explora os hábitos, as mudanças de comportamento e as marcas deixadas pelas experiências amorosas. O repertório tem produção musical de Jackson Almeida e composições de Lucas de Castro.

Tiri 1 de 12

“Estou há quase um ano trabalhando nesse álbum e é uma alegria finalmente apresentar esse trabalho. Apesar de falar de amor e de relações, não é um disco romântico. É muito mais sobre as coisas que a gente vive, sente e leva dessas experiências”, conta Tiri.

Antes do lançamento, o cantor apresentou os singles Papo e Sabor e Ressaca de Saudade. A faixa-foco do disco, Alvorada, reúne referências culturais de Salvador, como a Festa de Iemanjá, os blocos e o dendê.

Salvador como cenário

A capital baiana também ocupa lugar de destaque na identidade visual do álbum. O ensaio fotográfico e os visualizers que acompanham as oito faixas foram produzidos em locais como o Corredor da Vitória, a Praia da Penha, Santo Antônio e Carmo. Os vídeos estarão disponíveis no YouTube.

Natural de Salvador, Tiago de Castro resgatou o apelido de infância, Tiri, para construir sua identidade artística. O álbum marca uma nova etapa da carreira do cantor, que reúne diferentes influências musicais sem se limitar a um único gênero.