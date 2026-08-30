Tiroteio em rave durante a madrugada deixa um morto e cinco feridos na Suíça; há vítimas em estado grave

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Giuliana Mancini
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 07:27
Um tiroteio durante uma rave na madrugada deste domingo (30) deixou uma pessoa morta e pelo menos cinco feridas em Aarau, cidade localizada a cerca de 40 quilômetros de Zurique, na Suíça. Segundo a polícia cantonal da Argóvia, algumas das vítimas estão em estado grave.
Os disparos aconteceram por volta das 2h30, no horário local, durante o evento Aarauer Rave Vol. 7, realizado em uma pista de corrida de cavalos. As informações foram divulgadas pelo tabloide suíço Blick e pela emissora estatal SRF.
Inicialmente, as autoridades haviam informado que havia múltiplas vítimas, mas posteriormente confirmaram uma morte. Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, entre elas vítimas em estado grave.
Polícia faz megaoperação para localizar suspeito
Uma grande operação policial foi montada após o tiroteio, com um amplo efetivo mobilizado para localizar o suspeito. Até o momento, a polícia não informou a motivação do crime nem detalhes sobre a identidade do autor.
As autoridades também pediram ajuda ao público. Pessoas que estavam na rave ou que tenham passado pelos arredores durante o ataque são orientadas a enviar vídeos, fotos ou outras informações que possam contribuir com a investigação.
O complexo onde a festa era realizada, que também conta com uma piscina e um campo esportivo, foi isolado e permanecerá fechado por tempo indeterminado. A polícia pediu que a população mantenha distância dos arredores do local.
Testemunhas contaram ao Blick que o barulho inicialmente confundiu parte dos frequentadores. Algumas pessoas chegaram a acreditar que os sons fossem provocados por fogos de artifício. Quando perceberam que se tratava de tiros, houve momentos de pânico e correria. Um dos frequentadores relatou à publicação que chegou a se esconder embaixo da mesa do DJ durante o ataque.
Moradores também relataram uma grande presença policial nos arredores da pista de corrida. De acordo com as informações divulgadas pelo Blick, equipamentos e integrantes do Exército e da unidade de operações de desastres da polícia cantonal foram mobilizados durante a operação.