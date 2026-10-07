CURIOSIDADES

'Titanic de SC': o navio de 67 metros que está no fundo do mar há 133 anos, e pesquisadores querem recuperar destroços

Há mais de um século, uma embarcação permanece escondida no fundo do mar em Santa Catarina. Agora, uma proposta de R$ 23 milhões pode finalmente mudar o destino dos destroços



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 12:39

Os destroços permanecem submersos na região de Navegantes, onde a história da embarcação segue despertando a curiosidade de pesquisadores Crédito: Willy Stöwer / Wikimedia Commons

O navio Pallas, conhecido como "Titanic de SC", está submerso próximo ao molhe de Navegantes desde 1893. Com cerca de 67 metros de comprimento, a embarcação pode ser retirada do fundo do mar após décadas de história.

A proposta para a remoção dos destroços já foi entregue ao Porto de Itajaí, mas a operação ainda depende da análise e da aprovação dos órgãos responsáveis.

Navio está no fundo do mar desde 1893

O Pallas naufragou em 1893, durante a Revolta da Armada, próximo ao molhe de Navegantes. Por mais de 130 anos, os restos da embarcação permaneceram submersos na região.

Os destroços foram redescobertos em 2017, durante trabalhos de dragagem. Estudos realizados posteriormente apontaram que o navio tinha aproximadamente 67 metros. A história da embarcação, porém, pode ganhar um novo capítulo justamente agora.

Retirada pode custar R$ 23 milhões

A proposta apresentada ao Porto de Itajaí estima em aproximadamente R$ 23 milhões o custo para retirar o Pallas do fundo do mar.

O valor deverá ser coberto com recursos federais, mas o início dos trabalhos ainda não está autorizado. Antes disso, a metodologia precisa ser analisada pelas autoridades responsáveis pelo patrimônio histórico e pela segurança da navegação.

A Universidade do Vale do Itajaí (Univali) foi contratada pela Superitendência do Porto de Itajaí para estudar alternativas de remoção.

O trabalho leva em consideração não apenas as condições dos destroços, mas também questões ambientais e a possibilidade de preservar a estrutura histórica do navio.

Por que o navio precisa sair do fundo?

A retirada do Pallas não está ligada apenas à preservação da história. Atualmente, os destroços são considerados um obstáculo para a ampliação da Bacia de Evolução do Complexo Portuário de Itajaí.

O projeto prevê uma estrutura com 530 metros de diâmetro, permitindo que navios maiores possam operar na região.

A ampliação também está relacionada ao aumento da capacidade do complexo portuário.

Parte do navio está enterrada

Um dos principais desafios da operação é justamente o estado em que os destroços se encontram.

Grande parte do Pallas está enterrada, e por isso, ainda não é possível determinar quanto tempo seria necessário para concluir a retirada.

O período dependerá do processo de dragagem e da metodologia que será autorizada pelos órgãos responsáveis.

E a experiência com outros naufrágios mostra que o processo pode ser longo.

De acordo com Jules Soto, pesquisador e diretor do Museu Oceanográfico da Univali, há casos em que a retirada inicialmente estimada para levar um ou dois anos acabou exigindo sete ou oito anos de trabalho.

Iphan e Marinha ainda precisam analisar

O próximo passo envolve diferentes autoridades.

O documento com a proposta será levado pela Capitania dos Portos aos órgãos responsáveis pela avaliação.

A primeira análise deverá ser feita pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que avaliará os aspectos relacionados ao patrimônio cultural e arqueológico.