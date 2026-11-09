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Todos foram controlados por alienígenas, menos ela: a nova série do criador de 'Breaking Bad' que conquistou 6 Emmys

'Pluribus', produção do Apple TV estrelada por Rhea Seehorn, já tem novos episódios em produção

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 09:56

'Pluribus', série de ficção científica do Apple TV+ criada por Vince Gilligan Crédito: Divulgação

Vince Gilligan, criador de fenômenos como 'Breaking Bad' e 'Better Call Saul', voltou a fazer história na televisão norte-americana neste fim de semana. Sua nova aposta de ficção científica, 'Pluribus', levou seis troféus na edição mais recente do Emmy. A série é exibida pela Apple TV, teve 18 indicações, superando concorrentes como a Netflix, segundo dados divulgados pelo The Hollywood Reporter.

'Pluribus', série de ficção científica do Apple TV+ 1 de 10

Entre os troféus principais da noite, Rhea Seehorn ganhou como Melhor Atriz em Série de Drama pelo papel da protagonista Carol. Gilligan levou a estatueta de Melhor Roteiro, enquanto Dave Porter faturou Melhor Música de Abertura e Skip Macdonald venceu em Melhor Edição. A produção também garantiu outros dois prêmios técnicos no Creative Arts Emmys: Design de Produção e Mixagem de Som.

Na história, Carol (Rhea Seehorn) vive em um planeta dominado por seres de outro mundo. Por lá, quase todas as pessoas foram absorvidas por uma consciência coletiva alienígena que finge ser amigável, mas controla tudo e todos.

Carol é a única que consegue manter a consciência após perder a amiga Helen (vivida por Miriam Shor). A partir daí, a protagonista passa a ser bajulada pelos invasores, que fazem todas as vontades dela para convencê-la a entrar no grupo. Rejeitando a armadilha, ela decide agir por conta própria para tentar recuperar o planeta.

O que vem por aí

A equipe já acelerou o ritmo para a próxima temporada. Nos bastidores da premiação, Vince Gilligan conversou com o site Deadline e confirmou que a história principal do segundo ano já está definida, além de adiantar que os roteiros dos dois primeiros episódios já foram entregues.