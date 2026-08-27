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Todos os 5 filmes de 'Jogos Vorazes' irão voltar para os cinemas brasileiros; saiba quando

Paris Filmes anunciou relançamento da saga completa nesta quinta-feira (27) com conteúdos exclusivos

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 21:08

Jennifer Lawrence em
Jennifer Lawrence em "Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1" (2014) Crédito: Divulgação

Quem sentia saudades de ver Jennifer Lawrence nas telonas como Katniss Everdeen – ou não teve a oportunidade de assistir à saga no cinema – já pode comemorar. Todos os filmes da franquia “Jogos Vorazes” retornarão às salas brasileiras a partir do dia 15 de outubro, segundo a distribuidora Paris Filmes. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (27).

Embora os detalhes de tempo de permanência e a data específica de exibição de cada título ainda não tenham sido divulgados, está confirmada a volta dos cinco filmes lançados até agora: “Jogos Vorazes” (2012), “Jogos Vorazes: Em Chamas” (2013), “Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1” (2014), “Jogos Vorazes: A Esperança - O Final” (2015) e o prequel “Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes” (2023).

As sessões contarão com conteúdos exclusivos do elenco de “Jogos Vorazes: Amanhecer Na Colheita”, novo filme da franquia que tem estreia marcada para 20 de novembro.

Franquia Jogos Vorazes

"A Esperança: Parte 1" (2014) por Divulgação
"A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes" (2023) por Divulgação
"A Esperança - O Final" (2015) por Divulgação
"A Esperança: Parte 1" (2014) por Divulgação
"Amanhecer na Colheita" (2026) por Divulgação
Ralph Fiennes, Glenn Close e Jesse Plemons em "Amanhecer na Colheita" (2026) por Reprodução/YouTube
Joseph Zada em "Amanhecer na Colheita" (2026) por Reprodução/YouTube
"Jogos Vorazes" (2012) por Divulgação
"A Esperança: Parte 1" (2014) por Divulgação
"A Esperança: Parte 1" (2014) por Divulgação
"A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes" (2023) por Divulgação
"Jogos Vorazes" (2012) por Divulgação
"A Esperança - O Final" (2015) por Divulgação
"Jogos Vorazes" (2012) por Divulgação
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"A Esperança: Parte 1" (2014) por Divulgação

Sem a confirmação oficial da programação por parte da distribuidora, os fãs especulam que cada longa ficará em cartaz por uma semana. A estimativa considera a janela de cinco semanas entre o início do retorno, em 15 de outubro, e a chegada do novo título, em 20 de novembro.

Somadas, as cinco produções já levaram mais de 16 milhões de espectadores aos cinemas no Brasil. As obras são adaptações dos livros de Suzanne Collins.

Com elenco de destaque, a franquia reúne nomes como Jennifer Lawrence, Stanley Tucci, Lenny Kravitz, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Sam Claflin, Viola Davis, Josh Hutcherson e Hunter Schafer. A direção do primeiro filme (2012) ficou a cargo de Gary Ross, enquanto os demais foram comandados por Francis Lawrence.

Novo longa-metragem da franquia

O próximo capítulo da saga, “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita”, chega aos cinemas em 20 de novembro deste ano. A exemplo de “Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes” (2023), a trama também se passa antes dos acontecimentos dos quatro primeiros filmes.

Desta vez, a história se ambienta 24 anos antes de Katniss se voluntariar para o torneio e foca em Haymitch Abernathy, vencedor do "Massacre Quaternário" como tributo do Distrito 12 e futuro mentor de Katniss e Peeta.

Na história de Suzanne Collins, a cada 25 anos a Capital realiza uma edição temática do "Jogos Vorazes", denominada “Massacre Quaternário”. Nessa edição específica, 48 tributos dos 12 distritos (o dobro de participantes) foram convocados para a arena, incluindo Haymitch.

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Cinema Jogos Vorazes

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